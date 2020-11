Noch schärfere Corona-Regeln möglich, wenn Zahlen in Niedersachsen nicht sinken

Hannover

Niedersachsen schließt eine weitere Verschärfung der Corona-Regelungen nicht aus. Die rot-schwarze Regierungskoalition hält eine Ausweitung des Teil-Lockdowns ab Mitte November für möglich, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter stark ansteigt.

„Wir haben noch keine klaren Erkenntnisse, dass die Zahlen wieder heruntergehen“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag. Das sei nach dem Teil-Lockdown in dieser Woche auch noch nicht zu erwarten gewesen. „Was deutlich ansteigt und uns natürlich Sorge macht, ist die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern.“ Insofern wäre weitere Schließungen von nicht lebensnotwendigen Bereichen denkbar. Pörksen schloss auf Nachfrage nicht aus, dass davon der Einzelhandel und die Produktion betroffen sein könnten. „Es kann sein, dass uns die Zahlen zwingen, in eine weitere Verschärfung zu gehen.“

Zahlen von nächster Woche ausschlaggebend

Auch die CDU im Landtag hält eine Ausweitung des Teil-Lockdowns für denkbar. Es dürfe „keine Tabus, keine Denkverbote“ geben, sollte sich das Virus weiter ausbreiten, sagte Fraktionschef Dirk Toepffer. So müsse dann über eine Rückkehr zum Wechselmodell an den Schulen, aber auch über die erneute Schließung des Einzelhandels und ein Verbot von Gottesdiensten nachgedacht werden. „Diese Debatte dürfen wir nicht erst dann führen, wenn es zu spät ist“, betonte Toepffer.

Der von Bund und Ländern beschlossene Teil-Lockdown gilt bis Ende November. Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am 16. November eine Zwischenbilanz ziehen und über das weitere Vorgehen beraten. Laut Pörksen hat Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) im Kabinett darauf hingewiesen, dass die Zahlen vom Mittwoch und Donnerstag nächster Woche ausschlaggebend seien. Bei einer günstigen Entwicklung der Infektionszahlen seien aber auch leichte Lockerungen Ende des Monats möglich, sagte Pörksen.

Fast 1600 neue bestätigte Fälle

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auch in Niedersachsen weiter deutlich an. Am Freitag meldete das Landesgesundheitsamt fast 1600 neue bestätigte Fälle im Vergleich zum Vortag. Lediglich sieben Regionen lagen unter dem als kritisch erachteten Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Unterdessen hat die Landesregierung eine neue Corona-Verordnung auf den Weg gebracht, mit der die Ein- oder Rückreise aus dem Ausland geregelt wird. Danach gilt ab Montag eine zehntägige Quarantäne für alle Personen, die nach Niedersachsen kommen. Erst nach fünf Tagen ist ein Corona-Test möglich, um diese Frist zu verkürzen. Zudem muss die Einreise digital dokumentiert werden.

