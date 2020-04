„Eine weitere Zuspitzung der Lage träfe insbesondere kleine und mittlere Unternehmen“: Führende Vertreter der Wirtschaftsverbände in Niedersachsen warnen vor ernsthaften Konsequenzen, wenn die Produktion noch weitere Wochen ruht. Unterdessen kündigt VW an, die Produktion in den Zulieferwerken nach Ostern wieder stärker anlaufen lassen.