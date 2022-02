Hannover

Für eine offenere Diskussion um die Nutzung von Windkraft im Wald plädiert Philip Freiherr von Oldershausen, Präsident des niedersächsischen Waldbesitzerverbandes. „Kein Mensch würde alte Baumbestände fällen, um an deren Stelle eine Windkraftanlage zu bauen“, versichert von Oldershausen im HAZ-Gespräch. „Aber was spricht dagegen, wenn wir auf einer Fläche, kleiner als ein Bolzplatz, eine Windkraftanlage aufstellen, die zwar als Wald ausgewiesen ist, aber durch Sturm, Trockenheit und andere Einflüsse zu einer Kahlfläche wurde?“ Gerade jetzt bestehe die Chance, auch etwas zur Finanzierung der Aufforstung großer Waldflächen zu tun, die in den vergangenen Jahren durch Dürre und Borkenkäferbefall verloren gegangen sind.

50.000 Hektar Kahlfläche müssen wieder aufgeforstet werden

Von den mehr als 1,1 Millionen Hektar Waldfläche seien nach den Naturkatastrophen der vergangenen Jahre etwa 50.000 Hektar Kahlfläche entstanden, die aufgeforstet werden müssten – nicht mit Monokulturen sondern mit „resilienten“, widerstandsfähigeren Bäumen, die auch dem Klimawandel standhielten, skizziert Oldershausen. Da böte sich an, auf einigen Flächen auch Windkraft zu installieren. „Das ist eine Riesenchance die Wiederaufforstung zu finanzieren und zu gewährleisten.“ Die Wiederaufforstung der 50.000 Hektar in Niedersachsen verloren gegangener Waldflächen würde nach Berechnungen des Waldbesitzerverbandes bis zu 500 Millionen Euro kosten – ein enormer Betrag.

Windkraft müsste sowohl im Landesraumordungsprogramm des Landes als auch in den einzelnen Landkreisen festgeschrieben werden – mit bestimmten Zielmarken. „Wir fordern daher, dass in jedem Landkreis 10 Prozent für Windenergie geöffnet werden.“ Das könnte sowohl für das Land als auch die Waldbesitzer – unter ihnen finden sich auch viele kleinere Genossenschaften – eine Win-Win-Situation sein.

Was heißt „historischer“ Waldstandort?

In Niedersachsen sind in Waldgebieten, ganz im Gegensatz zu Hessen, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz fast gar keine Windkraftanlagen anzutreffen. Bisher seien lediglich sechs Anlagen genehmigt worden. Wenn nun im Landesraumordnungsprogramm stehe, dass „historische Waldstandorte“ auf keinen Fall mit Windkraft belegt werden sollten, so vermisst Oldershausen die qualitative Aussagekraft. Denn oft handele es sich bei den „historischen“ Flächen um braches Gelände. „Es ist schwer erklärlich, dass auf einem Acker Windkraftrotoren entstehen dürfen, aber auf einer komplett entwaldeten Fläche daneben nicht.“

Einen prinzipiellen Gegensatz zwischen ökologischem Handeln und Windkraft im Wald, sieht Philip Freiherr von Oldershausen nicht, der selbst einen großen land- und forstwissenschaftlichen Betrieb im Vorharz bewirtschaftet. „Man kann mit Windkraft im Harz auch wundervolle ökologische Projekte voranbringen.“ Doch für eine solche Diskussion müsse man nicht nur die Wälder öffnen sondern auch die Köpfe. Natürlich, räumt er ein, sei nicht jeder Waldbesitzer oder jede Waldbesitzerin begeistert von solchen Vorstellungen. Aber es gehe um intelligente Lösungsansätze in Zeiten der Energiewende. Und dazu könne der Wald einen Beitrag liefern. Man dürfe die Tabuzonen nur nicht zu groß ziehen.

Der Entwurf des Landesraumordnungsprogrammes ist derzeit in der Diskussion. Während die Waldbesitzer für eine größere Flexibilität plädieren – und einen realistischeren Blick auf Flächen, die schon lange nicht mehr bewaldet sind, fordern Naturschutzverbände noch striktere Begrenzungen für die Windkraft. Sie werfen dem Landesumweltministerium vor, bisherige Tabuzonen öffnen zu wollen.

