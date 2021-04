Hannover

Niedersachsens Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut beobachtet das Wachsen der „Querdenker“-Szene mit zunehmender Sorge. „Wir haben eine breite Palette von ,Querdenkern‘, Corona-Leugnern und Verschwörungsanhängern, die sich in den letzten Monaten ständig weiterentwickelt. Und hier ist die Bereitschaft, unser demokratisches System als Ganzes infrage zu stellen, immer größer geworden“, sagte Witthaut der HAZ. Die Demonstrationen in Berlin gegen die Corona-Schutzmaßnahmen des Bundes und der Länder seien dafür beispielhaft. „Dass da von Ermächtigungsgesetz gesprochen wird, zeigt schon die Nähe zu extremistischem Gedankengut“, sagte Witthaut.

„Die Anzahl der Angriffe ist erheblich gestiegen“: Niedersachsens Verfassungsschutzchef Bernhard Witthaut sieht den Zulauf der „Querdenker“-Szene mit wachsender Sorge. Quelle: Christophe Gateau/dpa (Archiv)

Witthaut: „Das wabert durch die ganze Republik“

Bei diesen Demonstrationen widersetzten sich die Teilnehmer immer öfter den Anordnungen der Polizei. Sie ignorierten die Maskenpflicht oder Abstandsregeln und übten sogar Angriffe gegen Polizisten oder Pressevertreter aus. „Die Anzahl der Angriffe ist erheblich gestiegen – auch ein deutlicher Hinweis auf die wachsende Gewaltbereitschaft der Szene.“ Man spüre, dass der Staat überhaupt nicht mehr respektiert oder anerkannt werde. Die Szene versammele sich hinter einigen Personen wie dem Kochbuchautoren Attila Hildmann, sie sei aber nicht traditionell organisiert. „Das sind kurzlebige, wechselnde Gruppen, die aber durch die gesamte Republik wabern.“

Der Kochbuchautor Attila Hildmann – hier bei einer Demo am Bundeskanzleramt in Berlin – ist eine der Identifikationsfiguren der Szene. Quelle: Bernd Von Jutrczenka/dpa (Archiv)

Auf regionaler Ebene versucht die neonazistische und antisemitische Partei „Die Rechte“ den Protest gegen die Corona-Maßnahmen für sich zu instrumentalisieren, indem sie etwa in Braunschweig provokative Aktionen durchführt. Eine überzeugende Distanzierung von solchen rechtsextremistischen Aktivitäten seitens der „Querdenker“-Bewegung ist laut Witthaut nicht zu erkennen.

Verschwörunganhänger ins Rathaus?

Zu einem größeren Sammelbecken geworden sei aber die Partei „Die Basis“, die in der Bundesrepublik innerhalb von neun Monaten zwischen 11.000 und 13.000 Anhänger und in Niedersachsen etwa 1350 Mitglieder gewonnen habe. „Diese Partei vereint das Personenpotenzial von ,Querdenkern‘, Corona-Leugnern und Verschwörungsanhängern“, sagte Witthaut. Man prüfe permanent die Veröffentlichungen dieser Gruppierung, sagte Witthaut. „Da gibt es durchaus Grund zur Sorge.“ Die Partei sei derzeit aber noch kein Verdachts- und Beobachtungsobjekt, betonte der Verfassungschutzchef. Sie habe angekündigt, bei den nächsten Kommunalwahlen und Landtagswahlen anzutreten „und ihre zum Teil krude Philosophie ins Land zu tragen“, stellte Witthaut fest.

Witthaut: Brandanschlag in Delmenhorst belegt Radikalisierung

Zu Gewaltbereitschaft und Renitenz führe sicherlich der „Corona-Verdruss“, der sich in Teilen der Bevölkerung ausbreite, meinte Witthaut. Man schrecke vor Sachbeschädigungen nicht zurück oder suche die Privathäuser von Politikern auf, sagte er. Er nannte als Beispiel für eine feststellbare Radikalisierung den Brandanschlag auf das Delmenhorster Rathaus im März dieses Jahres. Dort hatte ein 30-Jähriger ein Molotowcocktail in das Rathaus geschleudert. Der Brandsatz habe einen Schaden von etwa 50.000 Euro verursacht. Auch bei einer geplanten „Querdenker“-Demonstration in Syke seien vor Kurzem bewusst Anordnungen der Polizei umgangen worden. Hierbei kam es zu Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten, die ihrerseits aggressiv wurden.

Geist von Unduldsamkeit macht sich breit

„Wir sehen mittlerweile, dass sich solche Demonstrationen aus den Landeshauptstädten sternförmig ins ganze Land erstrecken, kleine Demonstrationen aber auch größere.“ Die Tatsache, dass sich die „Querdenker“-Bewegung über das gesamte Land ausbreite, mache ihm große Sorge, zumal sie oft auch Gegendemonstrationen auslöse, die nicht selten mit gewaltsamen Auseinandersetzungen verbunden seien. „Da macht sich ein Geist von Unduldsamkeit und Intoleranz breit, der unserer Demokratie gewiss nicht gut tut“, sagte der Verfassungsschutzpräsident.

Von Michael B. Berger