Niedersachsens Schulplan: Raumlüfter, mehr Lehrer – und Eltern als Betreuer auf 450-Euro-Basis

Nach anhaltender Kritik am Corona-Schutz an niedersächsischen Schulen will die Landesregierung 45 Millionen Euro für weitere Maßnahmen bereitstellen. Das kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Dienstag in Hannover an

Eltern an die Schule?

Für 20 Millionen Euro sollen nach Tonnes Worten Aushilfskräfte eingestellt werden, etwa zur Beaufsichtigung von Schülern bei einem Unterricht in aufgeteilten Gruppen. Sie sollen auf Basis von 450-Euro-Verträgen beschäftigt werden und müssen keine Qualifikation für das Bildungswesen haben, erläuterte der Minister. „Es können auch Eltern sein, auch die haben wir Blick“, sagte Tonne. Für weitere 5 Millionen Euro soll zusätzliches pädagogisches Personal angestellt werden. Weitere 20 Millionen Euro will die Landesregierung für Corona-Schutzmaterial ausgeben, etwa für Spuckschutzscheiben aus durchsichtigem Kunststoff, Schutzmasken, aber auch Raumlüfter.

Anzeige

Tonne : Schulen sind keine „Superspreader“

Tonne betonte noch einmal, dass nicht die Schulen der Grund überall ansteigender Corona-Zahlen seien. „In den Schulen finden keine Superspreader-Ereignisse statt.“ 80 Prozent aller niedersächsischen Schulen arbeiteten normal, elf Schulen in Niedersachsen seien komplett geschlossen, 333 Schulen arbeiteten im Wechselbetrieb, an weiteren 331 Schulen seien einzelne Klassen in Quarantäne.

Gewerkschaften begrüßen Maßnahmen

Niedersachsens GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth, die mit Tonne bei der Pressekonferenz erschienen war, begrüßte, dass das Land jetzt einige Hilfsmaßnahmen beschlossen habe. Viele Kolleginnen in der Lehrerschaft fragten sich, warum man nicht vollständig in den Wechselbetrieb übergehe, wo doch Gaststätten trotz strenger Hygieneregeln schließen mussten. Allerdings sei der Wechselbetrieb noch personalintensiver, sagte Pooth. Auch der Schulleitungsverband begrüßte die neuen Maßnahmen, die „in die richtige Spur“ gingen.

Von Michael B. Berger