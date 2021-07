Hannover

Mit Blick auf den Herbst und wieder ansteigende Infektionszahlen fordern die Oberbürgermeister der größeren niedersächsischen Städte von der Landesregierung einen klaren und verständlichen Corona-Kurs. In einem Positionspapier verlangt die Konferenz der Oberbürgermeister eine wesentlich bessere Kommunikation der einschränkenden Regeln, den Erhalt der Impfzentren bis zum Jahresende sowie eine Korrektur bei der Einschätzung der Bedeutung der Inzidenzwerte. So sollte die erste Stufe, die Beschränkungen bei einem Inzidenzwert von zehn Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen vorsieht, ganz wegfallen, heißt es in dem 14-seitigen Positionspapier der 17 Oberbürgermeister, das der HAZ vorliegt.

Verwaltungen verlangen eigene Hotline bei der Landesregierung

„Kommunikation verbessern!“, steht nachdrücklich am Anfang der Positionierung. „In den letzten Monaten hat es zu viel Chaos gegeben“, meint Jan Arning, Hauptgeschäftsführer des Städtetages. So sei die Aufhebung von Beschränkungen oft wesentlich früher bekannt gegeben worden, als sie tatsächlich in Kraft getreten sei. Auch seien Verkündigungen und Anordnungen widersprüchlich gewesen. Dies habe zu erheblicher Verwirrung bei den Bürgern geführt. „Neue Regelungen sollten erst dann öffentlich vorgestellt werden, wenn diese in Kraft treten“, fordern die Verwaltungschefs. Und sie sprechen sich für die Einrichtung einer Behördenhotline aus, an die sich kommunale Verwaltungen wenden könnten.

Der Stufenplan der Landesregierung sollte beibehalten, aber an einigen Stellen korrigiert werden. So sollten Einschränkungen erst bei einer Inzidenz von 35 einsetzen und nicht schon bei einer Inzidenz von 10. „Bei einer Großstadt von 100.000 Einwohnern reichen schon zehn Infizierte. Das sind manchmal nur zwei Familien, da kann man doch nicht eine ganze Stadt in Haftung nehmen“, erläutert Arning. Mit Blick auf die höhere Impfquote müsse die Inzidenz ohnehin in den Hintergrund treten und stärker auf die mögliche Belastung der Krankenhäuser geachtet werden.

Impfzentren sollen bis Ende Dezember in Betrieb bleiben

Unbedingt über den 30. September hinaus sollten die Impfzentren erhalten bleiben, möglichst bis zum 31. Dezember, fordern die Kommunalvertreter. Aufgrund der grassierenden Delta-Variante sowie der Gefahr einer vierten Corona-Welle seien sie für Auffrischungsimpfungen möglich. „Es muss nicht immer ein Messezentrum oder eine Stadthalle sein, man muss vor Ort schauen, ob die Größe stimmt“, erläutert Arning. Die vom Bund geplante Schließung der Zentren zum 30. September sei aber zu früh. Die Impfzentren könnten in der alternativen Form von mobilen Teams sogar bis ins Frühjahr 2021 weiterarbeiten, heißt es in dem Papier.

Auch Corona-Schnelltestzentren sollen nach dem Willen der Oberbürgermeister in ausreichender Zahl erhalten bleiben. Viele werden unterdessen jedoch schon geschlossen und abgebaut. Quelle: Jens Rathmann (Archiv)

Testzentren sollen in ausreichender Zahl erhalten werden

In ausreichendem Maß müssten auch Testzentren vorhanden sein, die jetzt allerorten abgebaut werden. Es könne nicht sein, dass Menschen aus Clausthal-Zellerfeld nach Braunschweig fahren müssten, um einen Test zu bekommen, sagt Arning. „Sollten die Infektionszahlen steigen, darf es nicht erneut zu monatelangen Schließungen des Einzelhandels und der Gastronomie kommen.“ Es sollte auch die Möglichkeit zu Sonntags-Öffnungen geben.

Nichts halten die Kommunalvertreter davon, die Testungen von Kita-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter einzustellen, auch wenn hier nur wenige Tests positiv waren. Denn das Kita-Personal sei bei der Öffnung der Einrichtungen der Dreh- und Angelpunkt. „Es ist natürlich wichtig, dass schon jetzt ausreichend Tests besorgt werden“, sagt Städtetag-Manager Arning. Das Land habe noch immer Milliardenbeträge zur Verfügung um genügend Vorkehrungen zu treffen. Für die kommunalen Krankenhäuser sollte ein eine Milliarde Euro umfassender Sonderfonds im nächsten Etat angelegt werden. Die Oberbürgermeister wären auch zu einer Mitfinanzierung bereit.

Von Michael B. Berger