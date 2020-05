Ein 100-Millionen-Loch droht

Hannover

Der größten deutschen Landeskirche, der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, droht wegen der Corona-Krise ein riesiges Finanzloch. „Finanziell ist die Corona-Krise mit ihren Folgen für die Kirchen eine Katastrophe“, sagt Rolf Krämer, Vizepräsident und Finanzdezernent der hannoverschen Kirche. Er rechnet bei den Kirchensteuereinnahmen mit einem Jahresverlust von bis zu 105 Millionen Euro – „im schlimmsten Fall“, sagt Krämer der HAZ. Das wäre fast ein Sechstel des Haushaltes der Landeskirche.

Mit Abstand größte Einnahmequelle

Die Kirchensteuer hängt direkt von der Lohn- und Einkommensteuer ab. Sie macht den größten Teil der Einnahmen der Kirchen – 9 Prozent der Lohn- und Einkommenssteuer gehen an die Kirchen, sofern die betreffenden Steuerzahler Mitglieder sind. Dadurch ist die Kirchensteuer stark konjunkturabhängig. Man werde allerdings die Verluste abfedern können, erläutert Vizepräsident Krämer, weil die Landeskirche mit Blick auf dieses Jahrzehnt, in dem die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, eine Risikorücklage gebildet habe. In dieser Rücklage befinden sich nach Krämers Angaben 130 Millionen Euro. „Im schlechtesten Fall müssen wir einen Nothaushalt für 2020/21 aufstellen“, sagt Krämer. Kurzfristige personelle Maßnahmen als Reaktion auf die Einnahmeausfälle sehe er nicht.

Auch Katholiken müssen sparen

Auch die wesentlich kleinere Braunschweiger Landeskirche rechnet mit Einbußen. Kirchensprecher ; Michael Strauß beziffert sie mit 10 Prozent des Haushaltes von 100 Millionen Euro. „Die Gemeinden müssen sich aber nicht übermäßig Sorgen machen, weil wir eine Steuerschwankungsrücklage haben“, sagt Strauß. Bei der Bildung des Doppelhaushaltes 2021/22, die im November geschehe, seien Härten allerdings nicht ausgeschlossen.

Das katholische Bistum Hildesheim will nach Angaben eines Sprechers Investitionen überprüfen und wenn nötig zurückstellen. Auch hier rechne man mit Rückgängen. Das Bistum Osnabrück verfügte bereits einen Investitionsvorbehalt.

Von Michael B. Berger