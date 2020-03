Das ist die neue Chefin der Grünen im Landtag: Julia Willie Hamburg im Porträt

Hannover

Da sitzt sie nun und arbeitet brav alle Themen ab, die die Grünen derzeit beschäftigen. Dabei ist sie gerade zur neuen Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Landtag gewählt worden und könnte sich getrost ein wenig feiern lassen. Doch das ist nicht Julia Willie Hamburgs Sache. Die Grüne, die einen Master in Philosophie und Politikwissenschaften hat, liebt es sachorientiert, obwohl sie, wie sie erst auf beharrliches Nachfragen kundtut, auch mal „auf den Tisch hauen kann“. Das ist bei den gleichermaßen vernunft- wie auch friedensbetonten Grünen indes nicht so üblich, zumal heute selbst Charismatiker sanft herüberkommen.

Lebensgefährliche Krankheit überstanden

Der Abgang Anja Piels in den DGB-Bundesvorstand eröffnete der 33-jährigen Landtagsabgeordneten eine ungeahnte Chance. Denn noch vor einigen Jahren hatte sie sich überraschend aus gesundheitlichen Gründen aus der Landespolitik zurückgezogen. Ärzte hatten kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes (einer Tochter) eine lebensgefährliche Krankheit bei der jungen Grünen-Landesvorsitzenden diagnostiziert, eine peripartale Herzschwäche, ausgelöst durch eine Schwangerschaftsvergiftung. Hamburg gab kurzentschlossenen ihren Landesvorsitz ab, den sie sich damals mit Jan Haude teilte, und begab sich in den Operationssaal. Ihr Landtagsmandat, das sie seit 2013 hatte, behielt sie. Nachdem sie die gefährliche Krankheit überstanden hatte, meldete sie sich auf einer Pressekonferenz zurück – ungewöhnlich für ein gewöhnliches Parlamentsmitglied.

Künstlerisch geprägtes Elternhaus

Ungewöhnlich wie ihr zweiter Vorname Willie, ein ausgesprochener Männername. Den hätten die Eltern vor der Geburt ihres Kindes ausgewählt, als noch nicht klar war, was es denn nun werden werde. So bekam die kleine Julia noch den Willie angehängt – und Julia trägt den ungewöhnlichen Vornamen mit Stolz. Das deutet auf einen gewissen Eigensinn, den Julia Willie Hamburg durchaus hat. Sie stammt aus einem künstlerisch geprägten Elternhaus, die beiden Eltern, Fritz und Stephanie Hamburg, greifen gerne zur Gitarre und präsentieren ihre durchaus hörenswerten Produkte auf Youtube. Im Zivilberuf arbeiten sie als Lehrer und Arzthelferin.

Kritisch-konstruktive Zusammenarbeit

An diesem Corona-Dienstag stellt Julia Hamburg bei der Präsentation der Fraktionsspitze die Sacharbeit in den Vordergrund, wie auch ihre Mitstreiter im Vorstand, Christian Meyer, Miriam Staudte und Helge Limburg. Sie alle haben bei der Wahl neun von elf Stimmen bekommen, ein respektables Ergebnis für eine Partei, der Einstimmigkeit nicht vorrangiges Ziel ist. Hamburg gelobt der Regierung eine „kritisch-konstruktive Zusammenarbeit“, obwohl sie in der Opposition sitzt. Man wolle „der Regierung die Hand reichen“, sagt sie, obwohl die Regierung dies derzeit vermutlich nur im übertragenen Sinn verstanden wissen will. Doch Krisenzeiten wie diese seien nicht dazu da, als Opposition nörgelnd hervorzutreten.

Grüne fordern Corona-Zulage für Krankenhauspersonal

Aber ein paar Anmerkungen machen die Grünen schon. So sollte es unbedingt eine Zulage geben für pflegerisches und medizinisches Personal, das derzeit mit großem Einsatz und oft auch in Doppelschichten arbeite. Und die Kapazitäten für Corona-Tests sollten erhöht und auf Abschiebungen jetzt verzichtet werden – „um Infektionsketten konsequent zu unterbinden“.

Nicht der mütterliche Typ

Hamburg zählt zum linken Lager wie auch ihre Vorgängerin im Fraktionsvorsitz Anja Piel. Doch, was das im Parlamentsalltag bedeutet, ist nicht immer klar. Die junge Hamburg, die eher einen nachdenklichen Eindruck macht, gibt jedenfalls nicht den eher mütterlichen Typ wie Anja Piel, die manches Problem auch gern durch eine herzliche Umarmung löste. „Sie ist keine, die sich irgendwelche Maschen ausdenkt, sondern schon ein ziemlich ernsthafter Typ“, heißt es bei den Grünen. Politisch großgeworden ist die Hannoveranerin bei der Grünen Jugend, die auch andere Talente förderte wie etwa den Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler.

Sie habe die Fähigkeit, sagt die frischgebackene Fraktionsvorsitzende selbst über sich, auch bei schwierigen inhaltlichen Fragen zu vermitteln und einen Weg zu finden. „Bei der Regierungsbildung 2013 war ich übrigens auch dabei, als Landesvorsitzende“, sagt sie. Ob das nach der nächsten Landtagswahl 2022 auch so sein wird?

Lesen Sie auch

Von Michael B. Berger