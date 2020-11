Hannover

Ein Jahr nach dem Besuch des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius ( SPD) der Flüchtlingslager auf Lesbos hat der Flüchtlingsrat eine ernüchternde Bilanz der Aufnahmebereitschaft gezogen. „Wir sehen einen großen Wirbel um sehr kleine Zahlen“, sagte Flüchtlingsrats-Geschäftsführer Kai Weber. So habe Niedersachsen binnen eines Jahrs lediglich 111 Geflüchtete von dort aufgenommen, darunter 32 unbegleitete Minderjährige, während auf den ägäischen Inseln weiter rund 21.200 Flüchtlinge unter unwürdigsten Bedingungen leben müssten.

Nach dem Brand noch schlimmere Zustände

Pistorius hatte sich vor einem Jahr selbst ein Bild von den Zuständen auf Lesbos gemacht, die bereits vor dem großen Brand in der Unterkunft Moria ziemlich erbärmlich waren. Hier hausten damals Tausende von Geflüchteten in Zelten in den Olivenhainen rund um das offizielle Lager – unter widrigen hygienischen Umständen. Nach dem Brand von Moria im September 2020 wurden die Flüchtlinge größtenteils im provisorischen Zeltlager „ Kara Tepe“ unterhalb Morias untergebracht, in dem derzeit nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks knapp 8000 Geflüchtete leben.

Der Flüchtlingsrat erinnerte Pistorius jetzt daran, nach dem Brand von Moria Bereitschaft bekundet zu haben, dass Niedersachsen in einem ersten Schritt 500 Schutzsuchende aufnehmen könne. „Wir erkennen an, dass die Anstrengungen Niedersachsens zur Aufnahme Schutzsuchender in den vergangenen Wochen deutlich verstärkt wurden“, sagt Weber: „Aber sie werden der tatsächlichen Notlage Tausender Menschen auf europäischem Boden nicht gerecht.“ Niedersachsen könne mehr Schutz bieten, sagte Weber und forderte das Land Niedersachsen dazu auf, ein eigenes Landesaufnahmeprogramm zu starten.

Pistorius würde gern in größerem Umfang helfen

Innenminister Boris Pistorius ( SPD) erklärte dazu auf Anfrage der HAZ, dass ein solches Aufnahmeprogramm lediglich Symbolcharakter hätte, da es nach der gültigen Dublin-Verordnung ohnehin nicht funktionieren würde. Im Übrigen habe das Bundesinnenministerium dem Land Niedersachsen erklärt, das notwendige Einvernehmen nicht zu erteilen, weil sich die Flüchtlinge bereits auf europäischem Boden befänden. Dennoch findet Pistorius: „Die Lage in den griechischen Flüchtlingslagern ist insbesondere vor dem nahenden Winter unverändert schlimm, Hilfe ist dringend erforderlich! Es wäre von daher wünschenswert, wenn mehr Flüchtlinge in Europa, in Deutschland und auch in Niedersachsen aufgenommen worden wären.“

Er habe eine größere Hilfsbereitschaft bereits nach dem Feuer auf Moria gefordert. „Andererseits ist es erst nach meiner Initiative im Nachgang zu dem Besuch auf Lesbos vor über einem Jahr überhaupt dazu gekommen, dass Menschen aus den furchtbaren Verhältnissen dort nach Deutschland und insbesondere auch nach Niedersachsen kommen konnten, um hier ihr Asylverfahren zu betreiben“, erklärte Pistorius. Niedersachsen habe im Übrigen keine Einflussmöglichkeiten auf das Verfahren und die Auswahl der Personen vor Ort in Griechenland, und auch nicht darauf, wie viel Zeit das alles beanspruche, erklärte der Minister. „Wir engagieren uns aber weiter bei der Aufnahme sehr, etwa durch die Abwicklung von Flügen über Hannover und aktuell auch durch eine zentrale erste Aufnahme der anerkannt Schutzberechtigten im Grenzdurchgangslager Friedland.“

Von Michael B. Berger