Niedersachsens Bauern beklagen Verunsicherung

Hannover

Die Bauern in Niedersachsen sind weiterhin verärgert über die Agrarpolitik in Deutschland. Unmittelbar vor dem Landwirtschaftsgipfel in Berlin hat der Präsident des niedersächsischen Landvolks, Albert Schulte to Brinke,den Agrarpakt der Bundesregierung scharf kritisiert. „Ich habe den Eindruck, dass sich unsere Landwirte sehr stark bewegt haben und auch weiterhin bewegen wollen, aber die Politik nimmt von diesen Veränderungen kaum Notiz“, sagte Schulte to Brinke am Montag bei der Mitgliederversammlung des Landvolks in Hannover. So seien die Stickstoffüberschüsse in Niedersachsen bereits um Tausende Tonnen gesenkt worden. „Da wäre ein bisschen Anerkennung angebracht und nicht immer neue Regelungen. Die Aufgaben prasseln auf uns herab wie ein Hagelschauer.“

Landwirte akzeptieren rote Gebiete nur teilweise

Der Landvolk-Präsident kritisierte vor allem Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU), die die Landwirte nerve, weil sie nicht zuhöre. Mit den Auflagen des Landes kämen die Bauern zurecht. Aber die Bundesauflagen seien „fachlicher Unsinn“. Etwa die pauschale Reduzierung der Düngung auf 80 Prozent des tatsächlichen Pflanzenbedarfs. Schulte to Brinke: „Diese Vorgabe schadet unseren Betrieben und hilft nicht dem Grundwasser.“ Die Landwirte akzeptierten die „roten Gebiete“, hätten aber bei der Abgrenzung durchaus Zweifel. Der Landvolk-Präsident forderte von der Politik einen Gesellschaftsvertrag mit den Bauern. „Wir brauchen langfristige Planung.“

Niedersachsen hatte im November unter massivem Druck aus Brüssel und Berlin eine neue Düngeverordnung beschlossen. Sie weist rote Gebiete für Landwirte aus, in denen künftig weitreichende Beschränkungen für das Ausfahren von Gülle gelten, um das Grundwasser besser vor Nitratbelastungen zu schützen. Auch bei der Tierhaltung sollen künftig strengere Regelungen gelten. In Niedersachsen gibt es rund 37.000 Landwirtschaftsbetriebe, von denen rund 60 Prozent im Haupterwerb geführt werden.

Staatssekretär: Ohne Bauern stirbt das Dorf

Das niedersächsische Agrarministerium zeigte Verständnis für die Wut und die Existenzängste. Der Dialog mit den Landwirten sei überfällig, sagte Agrar-Staatssekretär Rainer Beckedorf, der die erkrankte Ministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) vertrat. „Landwirte fühlen sich als Buhmänner, an den Rande des Gesellschaft gestellt. Das geht nicht.“ Beckedorf betonte, dass die Landwirtschaft für volle Regale in den Lebensmittelgeschäften sorge. „Ohne Bauern stirbt das Dorf.“ Jeder zehnte Arbeitsplatz in Niedersachsen hänge mit der Landwirtschaft zusammen.

Der Agrar-Staatssekretär machte den Landwirten allerdings nicht viel Hoffnung, dass sich an der geplanten Kürzung des Düngebedarfs um pauschal 20 Prozent noch etwas ändern wird. Die EU-Kommission betrachte das Düngerecht und den Wasserschutz in Deutschland mit Argusaugen. „Persönlich glaube ich nicht, dass wir noch große Erleichterungen in Brüssel herausholen können.“ Beckedorf sieht auch die Verbraucher in der Verantwortung: „Wer Bio auf den Feldern will, muss Bio kaufen. Wer Tierwohl will, darf nicht zum billigsten Schnitzel greifen.“

Von Marco Seng