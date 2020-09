Herr Bosse-Arbogast, die Gewerkschaften haben zu Warnstreiks in Krankenhäusern, bei der Müllabfuhr und in Nahverkehrsunternehmen aufgerufen. Haben Sie das erwartet?

Nein, in dieser Form haben wir das nicht erwartet. Wir hatten am vergangenen Wochenende sehr konstruktive Verhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi und dem Beamtenbund. Wir haben gerade angefangen, uns über die ganz schwierigen Punkte wie Krankenhaus und Pflege sowie die Lage bei den Sparkassen auszutauschen. Das braucht noch etwas Zeit und wird wohl vier Wochen dauern – deshalb sind wir sehr überrascht, dass es jetzt zu Warnstreiks kommt.

Ist das Verhalten unverantwortlich?

In Hannover wollen die Gewerkschaften eine ganze Woche lang Aktionen machen, betroffen sein sollen die Kliniken wie auch der Nahverkehr. Ist das nicht etwas überzogen?

Das gegenwärtige Verhalten der Gewerkschaften ist nicht zu verantworten. Sollen geplante Operationen in den Kliniken wegen der Streiks jetzt etwa erneut verschoben werden? Und der Nahverkehr hat noch immer nicht wieder die bisherigen Fahrgastzahlen und wird dadurch deutlich höhere Fehlbeträge als bisher einfahren.

Die Gewerkschaften klagen, dass die Arbeitgeberseite überhaupt kein Angebot vorgelegt hat. Ist da ihre Reaktion nicht verständlich?

Nein, ist sie nicht. Wir konnten noch gar kein Angebot vorlegen. Nehmen Sie das Beispiel Kliniken. Da gehen die Verhandlungen sehr ins Detail, etwa, ob wir bei Menschen, die in Intensivstationen arbeiten, besondere Zulagen vorsehen werden oder nicht. Das muss man erstmal im Detail klären und abschließen. Bevor das nicht geschieht, kann man von uns kein Angebot erwarten.

Die Gewerkschaften argumentieren, gerade in den ersten Corona-Tagen habe es für den öffentlichen Dienst viel Beifall vom Balkon gegeben. Der Dank müsse sich jetzt auch im Portemonnaie niederschlagen.

Auch da muss man differenzieren. Mehr als 80 Prozent unserer Beschäftigten arbeiten nicht im Krankenhaus. Da haben wir in den Corona-Tagen sehr auskömmliche Regelungen für die Kurzarbeit und stocken auf 95 Prozent des Nettoentgeltes auf, was viele andere Branchen nicht in dieser Höhe machen. Zudem haben wir sehr arbeitnehmerfreundliche Regelungen für jene geschaffen, die zu Hause bleiben und auf ihre Kinder aufpassen mussten, weil Schule und Kindergarten geschlossen hatten. Wir haben als Arbeitgeber in der Corona-Krise sehr respektvolle Regelungen geschaffen und erwarten, dass das auch honoriert wird. Jetzt real 5 Prozent mehr Lohn zu verlangen, schießt weiter über das Ziel hinaus und wäre auch schon in Pandemie-freien Zeiten nicht zu verkraften. Die kommunalen Haushalte werden jetzt und mindestens 2021 leer sein...

Schon jetzt zu heftige Reaktionen

Aber die Beschäftigten der Post haben jetzt einen Zuwachs von 3,8 Prozent erzielt...

Die Deutsche Post AG ist ein international agierendes börsennotiertes Unternehmen und ein Krisengewinner, der von der Pandemie profitiert hat. So ein Weltkonzern ist mit unseren kommunalen Unternehmen überhaupt nicht zu vergleichen.

Wie geht die Sache aus, steuern wir auf einen heißen Herbst zu?

Das, was jetzt kommt mit Warnstreiks in Kliniken und im Nahverkehr ist mir schon heiß genug. Aber ich wäre froh, wenn wir Ende Oktober damit durch sind und die Gewerkschaften akzeptieren, dass sie auch einen gehörigen Teil Verantwortung für den Standort Deutschland tragen. Wir erwarten eine differenzierende Betrachtung und etwa bei dem Sonderthema Sparkassen ein Entgegenkommen der Gewerkschaften. In Zeiten von Null- und Negativzinsen, in denen die Banken leiden, kann es bei den Sparkassen nicht weiterhin 14 Gehälter pro Jahr geben. Da hätten wir auch völlig unabhängig von der Pandemie an die Struktur ranmüssen, weil die Sparkassen im Wettbewerb mit den privaten Banken stehen.

Von Michael B. Berger