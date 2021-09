Hannover

Angesichts stark eingebrochener Schweinepreise hat Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) an den Handel appelliert, wesentlich stärker für Fleisch aus deutscher Produktion zu werben. „Wer den Verbrauchern regionale Produkte oder ausschließlich Ware aus den Haltungsstufen 3 und 4 verspricht, muss den Bauern Planungssicherheit durch langfristige Verträge geben.“ Aber auch die Schweinehalter und -mäster müssten etwas zur Beendigung des Preisverfalls beitragen, der viele Betriebe in die Krise führt, meint die Ministerin. „Das Angebot ist immer noch zu groß. Inzwischen muss doch klar sein: Wenn die Nachfrage nicht da ist, dann benötigen wir auch weniger Schweine.“

Droht riesiger Strukturbruch?

Otte-Kinast hatte am Montag zu einem digitalen Krisengespräch eingeladen, an denen neben den Vertretern der Landwirtschaft erstmals auch Vertreter der großen Handelsketten teilnahmen. Konkrete Abmachungen hat es dabei nach Teilnehmerangaben nicht gegeben. Anlass dieses Gespräches war der Schweinepreis, der auch wegen der Coronakrise auf 1,30 Euro pro Kilogramm Schlachtgewicht gefallen ist. Dies bringt viele der rund 5000 Betriebe in Niedersachsen in Existenznöte. „Wenn nichts passiert, haben wir in einem Jahr nur noch die Hälfte der niedersächsischen Schweinehalter“, sagte Landvolkpräsident Holger Hennies der HAZ. „Wir stehen vor einem Strukturbruch wie er in den letzten 30 Jahren so noch nicht geschehen ist.“

Otte-Kinast forderte eine Selbstverpflichtungserklärung vom gesamten Handel. Als positives Beispiel nannte sie die Rewe-Gruppe. Diese habe angekündigt, rund 95 Prozent der Produkte als „5D“ auszuzeichnen: Geburt, Aufzucht, Mast, Schlachtung und Zerlegung in Deutschland. Landvolkpräsident Hennies meinte, die angedachten Werbemaßnahmen für Fleisch aus deutscher Produktion reichten nicht. „Liquiditätshilfen des Handels direkt an die Schweinhehalter wären eine Lösung. Das geht über das Qualitätssiegel-System. Lidl hat das Anfang des Jahres schon einmal gemacht.“

Opposition hört „warme Worte“

Die Ministerin forderte den Bund auf, die Ergebnisse der sogenannten Borchert-Kommission zügig umzusetzen. Die Kommission hat vorgeschlagen, die Tierhaltung in mehreren Stufen bis zum Jahr 2040 so umzubauen, dass die Tiere artgerechter gehalten werden. Im Landvolk hieß es, wenn bald nichts geschehe, brauche man über die Umbauten gar nicht mehr nachzudenken.

„Die Lage ist akut und desaströs. Ein Schweinehalter mit 400 bis 500 Sauen verliert derzeit 40 000 Euro im Monat. Das hält keiner lange durch“, sagte Hennies. Die Politik sei gefordert, mit weiteren Corona-Hilfen und verlässlichen Rahmenbedingungen die Landwirte bei tierwohlgerechten Stallumbauten zu stützen. Die Landesregierung könne mit Steuerstundungen helfen.

Kritik an dem „Schweinegipfel“ kam von der Landtagsopposition. Der FDP-Politiker Hermann Grupe meinte, „warme Worte“ verbesserten die Situation nicht und das Verhalten des Lebensmitteleinzelhandels mache derzeit wenig Hoffnung. Das Höfesterben sei auch durch die Politik verursacht. „Otte-Kinasts Schweinegipfel ist wie erwartet ergebnislos geblieben“, meinte die Grünen-Agrarsprecherin Miriam Staudte. Die Ministerin habe die Situation in der Schweinehaltung seit Monaten falsch eingeschätzt und sich einer nachhaltigen Lösung der Probleme verweigert.

