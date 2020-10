Hannover

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) hält nichts davon, Reisende aus innerdeutschen Risikoregionen abzuweisen oder in Quarantäne zu stecken.„Derartige Maßnahmen halte ich innerhalb der Bundesrepublik für überzogen“, sagte Reimann der HAZ. Niedersachsen werde auch keine eigenen Risikogebiete ausweisen, selbst wenn die Zahl der Infizierten über einen bestimmten Schwellenwert steigt.

Keine Kontrollen an Kreisgrenzen

Zuvor hatte Schleswig-Hostein die Berliner Bezirke Mitte, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg sowie die Städte Hamm und Remscheid in Nordrhein-Westfalen als innerdeutsche Risikogebiete ausgewiesen und mit entsprechenden Auflagen belegt. Wer von dort nach Schleswig-Holstein einreist, muss sich sofort in eine 14-tägige Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests vorweisen. Diese Bestimmungen, findet Reimann, seien in der Praxis jedoch kaum umsetz- oder kontrollierbar. „Wir können und wollen auch keine Kontrollen an Landes- oder Landkreisgrenzen einführen“, betonte die Landesministerin.

Schleswig-Holstein rudert etwas zurück

Unterdessen ist man offenbar auch in Schleswig-Holstein bereit, die aktuellen Regelungen gegebenenfalls zu modifizieren. „Wir haben im Kabinett heute intensiv beraten, und es besteht eine grundsätzliche Absicht, unsere Regelungen anzupassen“, sagte am Dienstag Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) nach der Kabinettssitzung in Kiel. Schleswig-Holstein wolle eine bundeseinheitliche Regelung.

In Kiel unterstreichen Vertreter der Landesregierung zudem, man weise gar keine Risikogebiete aus – das tue vielmehr das Robert-Koch-Institut. Nötig wäre aber eine bundeseinheitliche Regelung für die Frage, wie man mit inländischen Risikogebieten umgehe. „Unsere Quarantäneverordnung beruht auf der Eigenverantwortung des Gastes“, sagt Eugen Witte, Sprecher im Sozialministerium in Kiel. Dieser müsse sich selbst informieren, ob er aus einem Risikolandkreis komme. Wenn dies der Fall sei, müsse er sich 14 Tage in Quarantäne begeben oder wahlweise in eine fünftägige Quarantäne, die aber mit zwei negativen Coronatests verknüpft sei.

Quarantäne auch im Urlaub möglich

Die Quarantäne könne man auch in Schleswig-Holstein verbringen, führte Witte weiter aus. Auflagen an die Hoteliers, die Herkunftsorte der Gäste zu überprüfen gebe es nicht. „Die Verantwortung für sachgemäßes Verhalten können Sie nicht an die Hoteliers abdrücken.“ Sie liege beim Gast, dem hohe Bußgelder drohten, wenn sich im Nachhinein herausstellen sollte, dass er das Virus eingeschleppt habe.

Niedersachsens Hotel- und Gaststättenverband sprach von einer zwiespältigen Situation. „Wir haben in Niedersachsen inländische Risikogebiete nicht geregelt. Das ist insofern positiv, als dass es keine Diskriminierungen gibt“, sagte Hauptgeschäftsführer Rainer Balke. Andererseits gebe es eine Rechtsunsicherheit für die Hoteliers. „Ein Übernachtungsverbot wäre gewiss einfacher.“

Nur Vechta reißt den Grenzwert

Als Grundlage für die Einstufung als Risikogebiet dient die sogenannte Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Dieser Wert darf nicht höher als 50 sein. In Niedersachsen wird er derzeit mit einem Wert von 55,3 Fällen pro 100.000 Einwohner im emsländischen Vechta überschritten. Der Landkreis selbst hat keine wesentlichen Einschränkungen vorgeschrieben, weil das Infektionsgeschehen nach Worten von Landkreis-Sprecher Jochen Steinkamp klar eingrenzbar ist – auf ein Altenheim. Der Landkreis Vechta rät seinen Bürgerinnen und Bürgern, im Zweifelsfall bei den Hotels anzurufen, ob ein Besuch noch erwünscht sei.

Reimann appelliert an Reisende

Niedersachsens Ministerin Reimann ermahnte die Reisenden, sich vernünftig zu verhalten. Mit Blick auf die Herbstferien sagte sie: „Ich appelliere an die Niedersächsinnen und Niedersachsen, auf Reisen in Gebiete mit hohen Infektionszahlen so weit wie möglich zu verzichten, sei es in Deutschland oder im Ausland.“

Von Michael B. Berger