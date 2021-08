Hannover

Die niedersächsische Landesregierung will noch in diesem Monat ihre Corona-Strategie grundlegend ändern. Das erklärte Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) in einem Gespräch mit der HAZ. „Ich bin mehr dafür, dass wir uns auf die Gefährdungslage und die vulnerablen Bereiche beschränken. Das hat uns bereits das Oberverwaltungsgericht Lüneburg in seinem neuen Urteil ins Stammbuch geschrieben. Wenn sich die Gefahrenlage verändert, müssen wir als Staat auch darauf reagieren“, sagte Behrens. Das hieße, sich im Ausbruchsfall auf Kitas, Kliniken und Schulen zu beschränken, führte Behrens aus.

Vor dem Merkel-Treffen ist noch nichts festgelegt

Am Dienstag kommender Woche wollen sich die Regierungschefs- und Chefinnen der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) treffen und eine neue Corona-Linie festlegen. Im Gespräch ist dabei auch eine Heraufsetzung der jeweiligen Schwellenwerte für Einschränkungen bei Corona-Ausbrüchen. Einige Länder bevorzugten dabei Ampellösungen, berichtete Behrens. Das werde breit diskutiert.

Die Ministerin betonte, dass sich die Corona-Gefährdungslage im Vergleich mit der Situation vor einem Jahr deutlich verändert habe. „Wir haben in Niedersachsen bei den vulnerablen über 60-Jährigen mit über 80 Prozent eine gute Impfquote und eine Inzidenzquote von 2,3 Prozent. Auch die Lage in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen ist entspannt. Das heißt wir können deutlich optimistischer bei der Pandemiebekämpfung werden.“ Von einer völligen Beendigung der Einschränkungen wie sie etwa Großbritanniens Premier Boris Johnson verfügt habe, hält Behrens nichts. Sie ist gegen „ein freies Spiel der Kräfte“. Dagegen spreche schon die Tatsache, dass 11 Prozent der Bevölkerung Kinder seien, die man nicht impfen könne, sowie die Tatsache, dass die Hochbetagten im Herbst eine Auffrischungsimpfung benötigten. Bis zum Frühjahr kommenden Jahres werde man wohl mit Beschränkungen wie der Maskenpflicht und den allgemeinen Hygieneregeln rechnen müssen.

Toepffer hält Prämien für Impflinge für absurd

Auf eine bundeseinheitliche Regelung des künftigen Corona-Kurses dringt auch der Chef der CDU-Landtagsfraktion in Hannover, Dirk Toepffer. Er sprach sich deutlich gegen Gedankenspiele verschiedener Politiker aus, die Impfbereitschaft mit einer Geldprämie zu steigern. „Das wäre der völlig falsche Weg. Zum einen müsste man dann auch allen Geld geben, die sich vernünftigerweise bereits impfen ließen, zum anderen wäre dies eine völlig unsolidarische Lösung“, sagte Toepffer der HAZ.

Auch die Kultusministerkonferenz (KMK) drängt auf ein Umdenken. Sie hat sich am Freitag deutlich für einen Regelbetrieb an den Schulen nach den Sommerferien und ein Präsenzstudium an den Hochschulen im Wintersemester ausgesprochen. Den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen müsse höchste Priorität eingeräumt werden, gerade weil sie in der Vergangenheit auf viele Freiheiten und Möglichkeiten der Persönlichkeitsentfaltung hätten verzichten müssen, heißt es in einem Beschluss vom Freitag. Angesichts fortgeschrittener Impfquote und bei gesicherter medizinischer Versorgung müsse auch der Präsenzbetrieb an den Universitäten unter Berücksichtigung der jeweiligen Bedingungen und Gegebenheiten vor Ort wieder zum Regelfall werden.

„Die Voraussetzungen für den Präsenzunterricht sind gut und gänzlich andere als vor einem Jahr“, betonte die KMK-Präsidentin und brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst (SPD).

Von Michael B. Berger