Hannover

Das Land Niedersachsen will mit einem Sofortprogramm der Verödung von Innenstädten entgegenwirken. Dafür sollen 117 Millionen Euro fließen, die aus Mitteln der Europäischen Union (EU) stammen. „Die Städte werden in wenigen Jahren anders aussehen müssen als heute. Was mit dem Onlinehandel geschieht, ist nicht rückholbar“, sagte Europa-Ministerin Birgit Honé (SPD) bei der Vorstellung des Programms. Das von der EU zur Verfügung gestellte Geld stammt aus Mitteln zur Bewältigung der Corona-Epidemie und soll bis 2023 aufgebraucht sein.

„Pandemie wirkt wie ein Brandbeschleuniger“

„Wir haben das Innenstadtbelebungskonzept so flexibel wie möglich gestaltet“, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Der Charme des Programms sei, dass die Kommunen selbst wählen könnten, was sie bräuchten. Auch der Ankauf von „Problem-Immobilien“, die für die weitere Innenstadtentwicklung hinderlich seien, könne mit dem Programm in die Wege geleitet werden, meinte Bauminister Olaf Lies (SPD). Das Programm ist sowohl für kleine als auch für größere Städte nutzbar. „Alle leiden an dem Problem der Verödung, die Pandemie hat dabei wie ein Brandbeschleuniger gewirkt“, sagte Honé. Mit dem Programm könne man „fast alles fördern“.

Die Zuschüsse sollen an die Einwohnerzahl der jeweiligen Kommunen gekoppelt seien und beginnen bei 320.000 Euro und enden bei 1,5 Millionen Euro. Bewerben könnten sich auch städtische Gesellschaften. Die Förderquote beträgt nach Angaben der Minister bis zu 90 Prozent, beantragt werden müssen die Projekte bei der niedersächsischen Förderbank (NBank).

Kunst und Kultur in die City

Althusmann meinte, man werde den Onlinehandel nicht mit gesetzgeberischen Maßnahmen etwa gegen Lieferverkehr zurückdrängen können, sondern müsse den Einzelhandel so gut ausrüsten, dass auch er mit hybriden Modellen arbeiten könne. „Man wird auch mit Kunst und Kultur die Städte beleben müssen.“ Lies meinte, es gebe bereits gute Konzepte etwa von den Kommunalverbänden, aber auch von einzelnen Kommunen.

Die Kommunalverbände reagierten erfreut auf das Sofortprogramm. „Wir finden gut, dass die Fördermöglichkeiten so breit angelegt sind – sie reichen von Maßnahmen zur Begrünung bis hin zu Zwischenmietlösungen bei Leerständen und Innenstadt-Managern, die sich um die Probleme kümmern“, sagte Städtetags-Hauptgeschäftsführer Jan Arning. „Wichtig ist, dass die Gelder auch in Prozesse einfließen werden, die in den jeweiligen Kommunen zur Innenstadtbelebung laufen“, meinte Thorsten Bullerdiek vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund.

Von Michael B. Berger