Niedersachsen will trotz steigender Corona-Inzidenz die Beschränkungen für den Einzelhandel lockern. Nach HAZ-Informationen soll in möglicherweise drei oder sogar mehr Städten der Einkauf mit Schnelltest erlaubt werden. Genannt wurden Celle, Osnabrück und Wolfsburg. Eine solche Öffnungsklausel könnte bei der nächsten Änderung der Corona-Verordnung eingefügt werden. Die Koalitionsspitzen von SPD und CDU wollen dem Vernehmen nach an diesem Donnerstag darüber beraten. Ist das auch in Hannover denkbar? Bereits am Montag hatten Teilnehmer einer Gesprächsrunde zum Innenstadthandel mit Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) und Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft Interesse signalisiert.

Tübingen als Vorbild

Vorbild soll das am Mittwoch gestartet Modellprojekt „Öffnen mit Sicherheit“ in Tübingen sein. In der baden-württembergischen Stadt können die Menschen mit einem tagesaktuellen Schnelltest nicht nur einkaufen, sondern auch Gaststätten, Kinos oder Museen besuchen.

In Niedersachsen will unter anderem die Stadt Osnabrück den Einzelhandel und den Zoo mit einer lokalen Schnellteststrategie öffnen, wenn Kunden und Besucher ein negatives Testergebnis vorweisen können. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Osnabrück lag am Mittwoch bei 152,5. Einen ähnlichen Vorstoß soll es auch aus Celle geben, das ebenfalls über der 100er-Marke liegt.

Streit um Lockerungen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach am Mittwoch im Landtag von einem „interessanten Ansatz“. Darüber müsse man diskutieren. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) erklärte, dass eine Experimentierklausel in der Verordnung denkbar sei. In der Koalition hatte es zuletzt Streit über Kriterien für Lockerungen gegeben. Weil will am Inzidenzwert als Maßstab festhalten, Althusmann dagegen auch andere Kriterien wie Belegung und Kapazität der Krankenhäuser einfließen lassen.

Die kommunalen Spitzenverbände in Niedersachsen forderten unterdessen, „Einzelhandelsgeschäfte jeglicher Art, aber auch Ferienwohnungen, Restaurants, Hotels, Kultureinrichtungen und Sportstätten“ mit einer Begrenzung der Personenzahl zu öffnen. Das sei bei der gleichzeitigen Einführung einer nächtlichen Ausgangssperre vertretbar, hieß es.

