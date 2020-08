Hannover

In Niedersachsen wird es vorerst keine weiteren Corona-Lockerungen geben. Clubs und Diskotheken bleiben verschlossen, Fußballstadien ohne Zuschauer. Treffen sind auch weiterhin auf bis zu zehn Personen oder zwei Hausstände beschränkt. Darauf hat sich am Sonntagabend in Hannover der Koalitionsausschuss der beiden Regierungsparteien SPD und CDU geeinigt. Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) bestätigte am Montag den Kurs. „Wir sind vorsichtig, und wir bleiben vorsichtig“, sagte Weil der HAZ.

Steigende Infektionszahlen beunruhigen die Regierung

Eigentlich war im Stufenplan der Landesregierung vorgesehen, in Niedersachsen ab 31. August weitere Corona-Lockerungen zu erlauben. Doch angepeilte Entscheidungen darüber seien auf Mitte September vertagt worden, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Montag. Sie begründete dies mit steigenden Infektionszahlen in Deutschland. Es gebe Hinweise darauf, dass dies mit laxeren Verhaltensformen zu tun habe – bei Reisen und auch privaten Feiern.

Niedersachsen habe zwar noch moderate Infektionszahlen, doch dabei solle es bleiben, sagte Pörksen. „Es bleibt also dabei, dass physische Kontakte auf das Notwendigste zu beschränken sind“, so die Regierungssprecherin.

Vorsicht auch bei privaten Feiern

Bei Beerdigungen sowie Hochzeiten gilt die Höchstgrenze von 50 Personen. „Wir wissen, dass sich hier viele Bürger eine Lockerung wünschen, doch scheint es besser, hier vorsichtig zu bleiben“, sagte Pörksen.

Bis Montagmorgen waren in Niedersachsen insgesamt 15.413 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden. Insgesamt 656 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Genesen sind in Niedersachsen nach Angaben der Landesregierung etwa 13.724 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 89 Prozent.

Von Michael B. Berger