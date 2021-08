Hannover

Das Netz der Verbrechen wird ständig dichter – und die Justiz muss aufrüsten: Immer häufiger kämpft die niedersächsischen Justiz jetzt gegen Kinderpornografie. Die Zahl der Verfahren steht nach Auskunft des Justizministeriums in diesem Jahr womöglich sogar vor einer Verdopplung. „Wir hatten im April und Mai dieses Jahres schon die Zahl der Verfahren vom letzten Jahr übertroffen und werden wohl bei 10.000 Ermittlungsverfahren in diesem Jahr landen“, schätzt der Sprecher der hannoverschen Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Thomas Klinge.

Im vergangenen Jahr sind 4532 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Vor fünf Jahren waren es noch 1630.

„Wir sind da mit einem Schneeballsystem konfrontiert“: Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Quelle: Staatsanwaltschaft Hannover

Lesen Sie auch LKA Niedersachsen: Gebündelt gegen Cybercrime, Kinderpornos und Clans

Um die Arbeit zu bündeln und effektiver zu machen, ist in Hannover bereits eine Zentralstelle zur Bekämpfung der Kinderpornografie eingerichtet worden, in der ein Dutzend Staatsanwälte arbeiten. Sie soll, sofern die Landtagsabgeordneten zustimmen, noch einmal um zehn Ermittlerinnen und Ermittler aufgestockt werden. „Wir stehen vor einem riesigen Arbeitsaufwand, zumal wir nach einer Gesetzesveränderung keine Verfahren mehr wegen geringer Schuld einstellen können, etwa wenn nur ein einziges kinderpornografisches Bild gefunden wurde“, berichtet Klinge.

Immer mehr Meldungen aus den USA

Einer der Gründe für die fast explosionsartige Steigerung der Ermittlungsverfahren seien vermehrte Meldungen von Nichtregierungsorganisationen (NGOs). So habe das in den USA ansässige National Center for Missing and Exploited Children, das Kindesmisshandlungen im Netz recherchiere, seine Aktivitäten erheblich ausgeweitet, erläutert Christian Lauenstein, Sprecher des Ministeriums. Während die Zahl dieser Meldungen nach Niedersachsen früher jährlich bei 500 gelegen habe, kämen jetzt mindestens 1600, schätzt Lauenstein. „Das geht sogar noch höher“, sagt Oberstaatsanwalt Klinge.

Doch wenn die deutschen Ermittler erst einmal mit ihren Nachforschungen begännen, zögen diese immer neue Ermittlungen nach sich. Durch die Sichtung von Chatverläufen, Kontakten und Datenströmen könnten immer mehr Straftaten entdeckt werden. „Wir sind da mit einem Schnellballsystem konfrontiert“, berichtet Klinge: „Es ist natürlich sehr belastend, sich Tag für Tag diese schrecklichen Bilder anzusehen.“

Havliza: Immer neue Sümpfe tun sich auf

Letztlich trügen auch die sozialen Medien zu einem Anstieg der Verfahrenszahlen bei, ohne dass in jedem Fall kriminelle Energie hinter jedem Vorfall stünde. So gebe es Videos, die sexuelle Handlungen von Kindern an Tieren darstellten und unter Jugendlichen in den sozialen Medien geteilt würden, vielfach auch in Whatsapp-Gruppenchats. In diesem Fall bestünde gegen jedes Mitglied der Chatgruppe ein Anfangsverdacht. „Die meisten Täter gehen aber über das „Darknet“, wo sie sich immer noch in relativer Sicherheit wähnen“, sagt Oberstaatsanwalt Klinge. Je mehr solcher kinderpornografischer Bilder in Umlauf seien, desto stärker wachse die Verrohung. Das „Darknet“ ist ein nicht ohne weiteres zugänglicher Teil des Internets.

„Jede Bild bedeutet unendliches Leid für die Kinder“: Barbara Havliza (CDU), niedersächsische Justizministerin. Quelle: Julian Stratenschulte

„Das Ausmaß dieser Verbrechen ist einfach nur grauenvoll. Jedes Bild bedeutet unendliches Leid für die Kinder“, stellt Landesjustizministerin Barbara Havliza (CDU) fest. An der erheblichen Verstärkung der spezialisierten Ermittler in Hannover gehe kein Weg vorbei: „Eine Verstärkung in dieser Größenordnung hat es in diesem Bereich noch nicht gegeben“, sagt Havliza.

Im Netz bildeten sich „ständig neue Sümpfe, in denen nach immer mehr grässlichem Material verlangt wird“. Aber durch größere Speicherqualitäten, bessere Bildqualität und Cloud-Lösungen könne man mittlerweile riesige Datenmengen sichern. „Wenn wir zu einer Durchsuchung gehen – und das geschieht in 80 Prozent der Fälle – dann kommen wir auch zu einem Ergebnis“, sagt Klinge.

Von Michael B. Berger