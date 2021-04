Niedersachsen kündigt „Impfwochenende“ für 70.000 Menschen an

Hannover

Öffentliche Zweifel am Impfstoff Astrazeneca und ausbleibende Lieferungen anderer Impfstoffe machen Ärzten und der niedersächsischen Landesregierung Sorgen. Impfzentren meldeten vereinzelt, dass Senioren Termine in der vergangenen Woche haben verstreichen lassen, weil sie sich nicht mit Astrazenica impfen lassen wollten. Niedersachsens Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker warnte vor überzogenen Reaktionen. „Die Impfkampagne darf jetzt nicht stoppen, für über 60-Jährige bleibt Astrazeneca nach wie vor ein guter Impfstoff“, sagte Wenker der HAZ.

Dänemark stoppt Astrazeneca

Wegen vereinzelter Fälle von Thrombosenbildung nach der Impfung erklärte der Staat Dänemark am Mittwoch, vorerst Astrazeneca nicht mehr zu impfen. Gerüchte, dass auch die EU im kommenden Jahr diesen Impfstoff nicht mehr ordern werde, wies die Kommission in Brüssel am Mittwochnachmittag zurück. Weil es bei jüngeren Menschen vereinzelt zu Komplikationen gekommen war, wird die Verwendung von Astrazeneca in Deutschland nur noch für über 60-Jährigen empfohlen. Hausärzte berichten allerdings von großem Aufklärungsbedarf und wachsender Skepsis gegenüber diesem Wirkstoff. „Astrazeneca ist kein schlechter Impfstoff, aber sein Image ist dramatisch gesunken“, sagt Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN): „Das Schlimmste wäre, wenn keiner den Impfstoff mehr haben will.“

Impfpakt bei der Sozialministerin

Sorgen von Hausärzten, sie könnten zur „Resterampe“ werden, wenn nur noch der Wirkstoff Astrazeneca an die Praxen geliefert werden würde, bezeichnete Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) als „höchst irritierend“. Sie traf sich am Mittwochnachmittag mit Ärztevertretern und Sozialpolitikern zu einem „Impfpakt“. Danach erklärte sie: „Um insbesondere mit dem Impfstoff von Astrazeneca noch mehr Menschen als bisher zu erreichen und den Schutz für die besonders gefährdeten Personen in Niedersachsen weiter zu erhöhen, haben wir beschlossen, dass die Impfzentren am 24. und 25. April ein landesweites Impfwochenende einplanen werden, an dem bis zu 70.000 Impfungen durchgeführt werden sollen.“

An diesen beiden Tagen sollten in allen Impfzentren vordringlich Personen geimpft werden, die derzeit noch auf der Warteliste für eine Impfung stehen und älter seien als 70 Jahre. „Gerade in dieser Altersgruppe ist die Gefahr einer schweren Erkrankung besonders hoch und es besteht für diese Menschen die klare Empfehlung, sich mit dem hochwirksamen Impfstoff von Astrazeneca impfen zu lassen“, sagte Behrens.

Das Bundesgesundheitsministerium wies Kritik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zurück, der Impfstoff Biontech würde vorwiegend nur noch an Impfzentren und nicht mehr an Arztpraxen ausgeliefert. Einer Übersicht des Ministeriums vom Montag zufolge gehen in der laufenden Woche rund eine Million Biontech-Dosen an die Arztpraxen in Deutschland, in der kommenden Woche sollen es rund 462.000 Dosen Biontech und gut 554.000 Dosen Astrazeneca sein, in der letzten Aprilwoche dann 1,16 Million Dosen Biontech und 343.000 Dosen Astrazeneca.

„Wir wollen natürlich, dass die Arztpraxen mit allen Impfstoffen versorgt werden wie die Impfzentren“, bekräftigte Haffke von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen,

Gerüchte, wonach sich nicht gebrauchte Impflieferungen stapeln würden, wies das niedersächsische Sozialministerium zurück. „Da bleibt nichts liegen“, versicherte Sprecher Grimm. Es gebe allerdings stets eine gewisse Differenz in der Logistik. So seien von 2,2 Millionen angelieferten Impfdosen zwei Millionen bereits an die Impfzentren ausgeliefert worden, davon insgesamt 1,78 Millionen bereits verimpft. Das Sozialministerium bestätigte, dass der Bund die Lieferzusagen für Ende April insgesamt um etwa fünf Prozent gekürzt habe. So sei die für Monatsende angekündigte Lieferung von Moderna-Impfstoffen um 13.200 nach unten korrigiert und die erste Zusendung von 21.600 Dosen von Johnson & Johnson ausgesetzt worden.

Kein Spielraum für neue Impfordnung

Während andere Bundesländer schon Jüngere als 70-Jährige beim Impfen vorlassen, hält Niedersachsen diesen Schritt für viel zu früh. Denn 300.000 Menschen im Alter von über 70 befänden sich derzeit noch auf den Wartelisten der Impfzentren, berichtete Sozialministeriumssprecher Grimm: „Die haben noch keinen Termin, sodass sich kein Spielraum für eine Öffnung für Personen über 60 Jahre ergibt.“

Von Michael B. Berger