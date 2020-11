Hannover

Angesichts der Corona-Krise halten sich Niedersachsens Regierungsfraktionen SPD und CDU mit zusätzlichen Ausgabewünschen für das Jahr 2021 weitgehend zurück. In ihren Haushaltsberatungen verständigten sie sich auf ein Paket im Umfang von rund 20,5 Millionen Euro, mit dem der soziale Zusammenhalt im Land gefördert werden soll, wie die Fraktionen am Dienstag mitteilten. Im Vorjahr hatte die sogenannte politische Liste von SPD und CDU noch Ausgaben in Höhe von rund 70 Millionen Euro umfasst. Unter anderem wurde damit die Beitragsfreiheit der umstrittenen Pflegekammer finanziert.

Kleine Städte unterstützen

Die für 2021 geplanten Ausgaben verteilen sich auf die Stärkung der Kommunen und ländlichen Räume (10,2 Millionen Euro), des Ehrenamtes, der Kultur, sozialer Einrichtungen (6,2 Millionen Euro), der Demokratie und des Staates (4,1 Millionen Euro). „Wir erkennen an, dass derzeit das Geld knapp ist“, sagte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer. Für die Empfänger seien jedoch auch die vergleichsweise geringen Beträge eine wichtige Unterstützung. SPD-Fraktionschefin Johanne Modder hob das Projekt „Zukunftsräume“ hervor. Mit 4 Millionen Euro solle kleinen und mittleren Städten geholfen werden.

