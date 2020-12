Hannover

Zwar sind es noch knapp zwei Jahre bis zur nächsten Landtagswahl in Niedersachsen, etliche Abgeordnete werden das Parlament aber schon deutlich früher verlassen. Sie streben bei der Bundestagswahl im kommenden Herbst einen Wechsel nach Berlin an oder ein Amt in ihrer Heimatregion als Landrat. Die Corona-Epidemie aber verzögert so manche Kandidatenaufstellung vorerst noch.

Wer tritt die Nachfolge von Ursula von der Leyen an?

So musste in Göttingen die Aufstellungskonferenz für die Nachfolge des plötzlich gestorbenen SPD-Abgeordneten Thomas Oppermann, der ohnehin nicht mehr erneut für den Bundestag kandidieren wollte, zunächst verschoben werden. Unentschieden ist auch noch, wer im hannoverschen Wahlkreis in Nachfolge von Ursula von der Leyen nach deren Wechsel nach Brüssel antritt, auf jeden Fall soll es wieder eine Frau sein. Wiederantreten möchte für die SPD unterdessen Hubertus Heil, das kündete er vor etlichen Wochen bereits an.

Auch die SPD-Unterbezirke Wolfenbüttel, Salzgitter, Goslar entscheiden erst Anfang nächsten Jahres, wen sie für die Bundestagswahl nominieren. Es geht um die Nachfolge im bisherigen Wahlkreis von Ex-Bundesminister Sigmar Gabriel. Antreten möchte die Landtagsabgeordnete Dunja Kreisler, auch Unterbezirks-Chef Michael Letter geht ins Rennen.

Eine ganze Reihe von Landtagsabgeordneten hat den angestrebten Wechsel nach Berlin bereits öffentlich gemacht. In den Bundestag wechseln wollen die frühere Kultusministerin Frauke Heiligenstadt ( SPD), derzeit finanzpolitische Sprecherin der Fraktion, und die kultuspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Mareike Wulf. Sie tritt im Wahlkreis Hameln-Pyrmont-Holzminden an, ebenso wie der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Helge Limburg, den es auch nach Berlin zieht.

Viele Abgeordnete wollen Landrat werden

Ein weiterer Grünen-Landtagsabgeordneter, der für den Bundestag kandidieren möchte, ist der ehemalige Umweltminister Stefan Wenzel. Er tritt, wie nun beschlossen, im Wahlkreis Cuxhaven-Stade gegen den CDU-Bundestagskandidaten Enak Ferlemann an. Obwohl Wenzel bei Göttingen wohnt, musste er auf den Wahlkreis an der Küste ausweichen, da in seiner Heimat Grünen-Urgestein Jürgen Trittin noch einmal für den Bundestag antreten will. Erstmals nach Berlin will unterdessen der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, der als Nachfolger von Maria Flachsbarth in deren hannoverschem Wahlkreis antreten möchte. Dort gewann indes zuletzt vier Mal in Folge SPD-Mann Matthias Miersch, der erneut antreten dürfte.

Um ein Landratsamt wollen sich gleich mehrere der Landtagsabgeordneten bewerben. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, geht im Ammerland ins Rennen, der bisherige CDU-Generalsekretär Kai Seefried in Stade. Der SPD-Abgeordnete Alexander Saipa will in seiner Heimat Goslar das Landratsamt erobern, Bernd Lynack ( SPD) will Landrat von Hildesheim werden und Parteikollege Tobias Heilmann in Gifhorn.

