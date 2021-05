Hannover

Bei der Planung neuer Stadtteile oder Plätze werde viel zu wenig der Blick von Kindern und Jugendlichen eingenommen. Auch der Niedersächsische Landtag müsse sich in seinen Debatten stärker den Perspektiven von Kindern und Jugendlichen widmen und sollte mindestens alle zwei Jahre Kinder und Jugendliche zu eigenen Debatten einladen. Diese Vorschläge machte am Mittwoch der Vorsitzende der Kinderschutzkommission, Johannes Schmidt, als er seinen Jahresbericht 2020 vorstellte.

Wo ist der Kinderschutzbeauftragte im Rathaus?

Um die Kinderrechte sei es in Niedersachsen eigentlich gar nicht schlecht bestellt, meinte Schmidt – zumindest theoretisch. Aber oft wüssten Kinder und Jugendliche gar nicht, dass auch sie an politischen Planungen beteiligt werden müssten. „In den Rathäusern muss man schon suchen, ob es so etwas wie einen Kinder- und Jugendlichenbeauftragten gibt“, sagte Schmidt. Im Grunde müsste es Ombudsstellen für diese Altersgruppen geben oder so etwas wie die „Kinderbüros“, die man in den Achtzigerjahren in Nordrhein-Westfalen eingerichtet habe. Dass der Blick auf Kinder und Jugendliche ganz schnell vergessen werde, habe jetzt erneut die Corona-Krise gezeigt.

Kinder zeigten sich fast immer solidarisch

„In der Corona-Krise sind die Rechte auf Beteiligung klar verletzt worden“, sagte Professor Wolfgang Schröer von der Universität Hildesheim. Dabei seien die Kinder und Jugendlichen meist solidarisch und damit einverstanden gewesen, dass man sich zu Beginn der Pandemie zunächst um den Schutz der besonders verletzlichen Älteren gekümmert habe. „Das zeigen alle Studien.“ Jetzt sei aber der Zeitpunkt, „der Partizipation Schwung zu geben, das Selbstbewusstsein der jungen Leute zu stärken“, meinte Schmidt, der auch Landesvorsitzender des Kinderschutzbundes ist. Auch müsste Kindern der Zugang zur Politikberatung eröffnet werden, damit bei der Formulierung von Gesetzen stärker darauf geachtet werde, welche Auswirkungen sie auf Kinder und Jugendliche hätten, sagte Schröer.

Kinderpolitik müsse auch in Niedersachsen zur Querschnittsaufgabe werden, meinen Schmidt und Schröer. Denn letztlich berühre nahezu jedes politische Vorhaben auch die Interessen von Kindern und Jugendlichen. Die Kinderkommission setzt sich aus Vertretern des Landtages sowie externen Experten zusammen. Sie übergab ihren Bericht am Mittwoch Sozialministerin Daniela Behrens (SPD). Deutschland ist 1992 der UN-Kinderrechtskonvention beigetreten.

Von Michael B. Berger