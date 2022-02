Hannover

Angesichts immer höherer Benzinpreise verlangt CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer ein entschlossenes Eingreifen des Staates. „Das Land Niedersachsen als Flächenstaat muss aktiv werden und eine Bundesratsinitiative starten, damit die Pendlerpauschale erhöht und auch auf einen größeren Kreis ausgeweitet wird“, sagte Toepffer am Sonntag der HAZ.

„Nur ein Bruchteil der Pendler erhält bislang die Pauschale“

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) habe bereits im Oktober vergangenen Jahres erklärt, man müsse etwas tun. Das sei nun schon drei Monate her. „Die Benzinpreise sind immer noch hoch – und es passiert nichts“, meinte Toepffer weiter. Auch Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) habe sich vor Monaten für eine Erhöhung dieser Pauschale ausgesprochen.

Seit diesem Jahr ist die Pendlerpauschale auf 35 Cent pro Kilometer erhöht worden und soll erst 2024 auf 38 Cent steigen. Sie wird aber erst ab dem 21. Kilometer Fahrt zum Arbeitsplatz ausgezahlt. „Das heißt indes, dass nur ein Bruchteil der Pendler in ihren Genuss kommt. Die große Masse der Pendlerinnen und Pendler bleibt unter 21 Kilometern“, sagte Toepffer.

Pendlerpauschale sollte es schon ab dem ersten Kilometer geben

Er schlägt vor, den Satz ab diesem Jahr auf 40 Cent zu erhöhen und für alle Pendler auszuzahlen, also bereits ab dem ersten Kilometer. Nach seinen Berechnungen würde die Erhöhung mit 1,5 Milliarden Euro pro Jahr für den Bund zu Buche schlagen. Er wisse, dass dies eine horrende Summe sei. Aber der Staat gebe, so argumentiert der CDU-Landtagsfraktionschef, etwa für Steuererleichterungen für das Homeoffice 450 Millionen Euro pro Jahr aus. „Und für den Klimaschutz standen in einem Nachtrag plötzlich auch 60 Milliarden zur Verfügung.“

Für Toepffer sind die explodierenden Preise für Benzin und Diesel auch eine Folge der weltweiten Corona-Krise. Während der Krise seien die Benzinpreise seit Dezember 2020 um 40 Prozent gestiegen. „Das wirkt sich in einem Flächenland wie dem unseren verheerend aus. Wir können nicht daneben stehen und zusehen, wie sich der Preisanstieg zu einer schreienden Ungerechtigkeit gegenüber denen entwickelt, die auf ihr Auto angewiesen sind“, sagte der Christdemokrat der HAZ. So könne es nicht sein, dass der Staat jetzt wegen Corona das Homeoffice finanziell fördere, aber diejenigen alleine lasse, die immer noch zur Arbeit fahren müssten.

Vorstoß im Koalitionsausschuss

Toepffer kündigte an, über seinen Vorstoß im Koalitionsausschuss reden zu wollen. Ministerpräsident Weil (SPD) hatte im Oktober erklärt, dass eine erneute Erhöhung der Pendlerpauschale denkbar wäre. „Pendler brauchen nun einmal ein Auto. Deswegen ist ja auch die Pendlerpauschale mit Einführung des CO2 -Preises erhöht worden. Bleibt der Treibstoff auf einem so hohen Preisniveau, wird es ähnliche Lösungen geben müssen.“ Ähnlich hatte sich auch Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann ausgesprochen. „Bei weiterhin rasant steigenden Spritpreisen muss die Bundespolitik handeln und an anderer Stelle für Entlastung sorgen, etwa durch eine höhere Pendlerpauschale“, hatte Althusmann dieser Zeitung gesagt.

Auch Merz und der ADAC wollen Entlastungen

CDU-Chef Friedrich Merz setzt sich angesichts stark gestiegener Energiepreise für eine Senkung der Spritsteuern ein. „Die neue Bundesregierung könnte den massiven Preisanstieg bei den Energiekosten dämpfen, indem sie staatliche Abgaben senkt“, sagte Merz der „Bild am Sonntag“. „Das wäre eine Option, die sofort Millionen Pendler entlasten würde.“

ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand forderte am Sonntag die sofortige Erhöhung der Pendlerpauschale ab dem ersten Kilometer auf 38 Cent pro Kilometer. „Die Belastung durch die immens gestiegenen Spritpreise droht dazu zu führen, dass sich viele Berufspendler teilweise die Fahrt zur Arbeit nicht mehr leisten können“, sagte Hillebrand.

Von Michael B. Berger