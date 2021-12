Hannover

Angesichts der vierten Corona-Welle und den damit verbundenen Einschränkungen für Veranstalter und Schausteller hat Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) zügige Hilfen des Landes für die Branche angekündigt. So werde in Kürze eine 25 Millionen Euro umfassende Förderrichtlinie zur Liquiditätssicherung für Veranstalter und Schausteller veröffentlicht. Die Liquiditätshilfe solle die Überbrückungshilfen III und III Plus des Bundes aufstocken. Sie komme daher nur Unternehmen und Soloselbstständigen des Veranstaltungs- und Schaustellergewerbes zugute, die diese Überbrückungshilfen bei der NBank bereits erfolgreich beantragt haben, schränkte das Ministerium ein.

Viele Märkte sind bereits abgesagt

Althusmann sagte, er könne die Sorgen der Schausteller und Veranstalter gut nachvollziehen. „Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen können aufgrund der Corona-Lage kaum noch wirtschaftlich stattfinden und werden zum Teil bereits abgesagt. Wie schon im vergangenen Jahr muss mit deutlichen Umsatzeinbußen gerechnet werden. Mit unserer Förderung wollen wir daher erneut ganz gezielt der Veranstaltungswirtschaft und dem Schaustellergewerbe helfen, um die Verluste in diesem Winter so gut es geht abzufedern.“

Von Michael B. Berger