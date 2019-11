Hannover

Die AfD in Niedersachsen will einen Arbeitskreis für Mitglieder gründen, die im öffentlichen Dienst arbeiten (“AK BANI“) – und ruft Lehrer, Polizisten und Soldaten zum Mitmachen auf. Das erste Treffen ist für Anfang Dezember in Achim (Kreis Verden) geplant. Die Partei begründet den Schritt mit möglichen Pl...