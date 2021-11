Die neue Corona-Verordnung des Landes, die an diesem Mittwoch in Kraft tritt, sieht in ersten Bereichen strenge Begrenzungen des Zugangs vor. So sollen zum Beispiel bereits ab Warnstufe 1 nur noch für Geimpfte und Genesene Zutritt zu Veranstaltungen ab 1000 Besuchern in geschlossenen Räumen erhalten.