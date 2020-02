Naturschützer: Windräder nicht nach dem Borkenkäfer ausrichten

Hannover

Die Pläne der CDU, den Bau von Windrädern künftig auch in niedersächsischen Wäldern zu erlauben, ist bei Naturschutzverbänden auf Kritik gestoßen. Nabu und BUND warnten vor gravierenden Auswirkungen auf den Artenschutz und die Akzeptanz der Windenergie. Die CDU-Landtagsfraktion will Windparks auf bis zu 10 Prozent der Waldflächen in Niedersachsen zulassen, um der Windenergie einen neuen Schub zu geben. Schutzgebiete sollen ausgenommen werden. Die SPD signalisierte Interesse.

Wald ist wichtig für Klimaschutz

Die Naturschützer zeigten sich vor allem über den Vorschlag von CDU-Fraktionsvize Martin Bäumer verärgert, durch Hitze, Sturm oder Borkenkäfer geschädigte Flächen mit Windrädern zu bebauen.Dafür hat sich inzwischen auch Umweltminister Olaf Lies ( SPD) ausgesprochen. Der Umstieg auf eine regenerative Energieversorgung sei notwendig, könne aber nicht ernsthaft „meteorologischen Zufälligkeiten oder dem Borkenkäfer überlassen werden“, sagte Nabu-Landeschef Holger Buschmann. Der Wert des Ökosystems Wald für den Klimaschutz sei enorm, weil er Wetterextreme abmildern und klimaschädliche Treibhausgase binden könne.

Der stellvertretende Nabu-Landeschef Carsten Böhm forderte, dass „naturnahe Bestände, Lebensräume seltener Arten, historisch alte Waldstandorte und geschlossene Waldgebiete“ ebenso wie Schutzgebiete aller Art unangetastet bleiben müssten. „Eine brachiale Energiewende auf Kosten unserer letzten Landschaftsreserven würde irreparable Schäden verursachen und die Akzeptanz der Energiewende zerstören.“

Konflikte mit Artenschutz

„ Niedersachsen gehört mit einen Waldanteil von nur 25 Prozent zu den waldarmen Bundesländern“, erklärte der stellvertretende BUND-Landesvorsitzende Axel Ebeler. Daher sei es hierzulande zu Recht verboten, Windenergieanlagen im Wald zu errichten. „Denn diese versiegeln Waldböden, und Konflikte mit dem Artenschutz sind vorprogrammiert.“ Zudem seien Wälder Orte der Erholung und erfüllten eine wichtige Klimaschutzfunktion. „Von Sturm oder Borkenkäfer betroffene Waldflächen müssen daher zu naturnahen und stabilen Wäldern entwickelt werden anstatt zu Windparks“, fordert Ebeler.

