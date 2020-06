Nach einem massiven Corona-Ausbruch in Nordrhein-Westfalen fordern Niedersachsens Ministerpräsident Weil und Minister Althusmann gesündere Arbeitsverhältnisse in der Fleischindustrie.

Rheda-Wiedenbrück: Helfer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) stehen vor einem Wohnhaus, in dem Angestellte des Fleischwerks Tönnies leben. 40 mobile Testteams sind an diesem Tag unterwegs, um Angestellte der Firma Tönnies zu Hause in ihrer Quarantäne aufzusuchen. Quelle: David Inderlied/dpa