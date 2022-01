Hannover

„Nachrichtenlose Konten“ nennt man die Barschaften Verstorbener, für die sich nicht ohne Weiteres ein Erbe finden lässt. Im Zeitalter des Onlinebankings und der Onlinegeschäfte kommt es immer häufiger vor, dass die Banken derartige Konten verwalten. Die niedersächsische Landesregierung unternimmt jetzt per Bundesratsinitiative einen Anlauf, ein Register für derartige Hinterlassenschaften einzurichten. Das Kabinett hat am Dienstag einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Informationsquelle vonnöten

„Es sind sich alle Bundesländer einig, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Bei den Kreditinstituten sammelt sich Geldvermögen, das den rechtmäßigen Erben vorenthalten bleibt. Wir brauchen eine allgemein zugängliche Informationsquelle über Vermögensanlagen, wenn in angemessener Zeit kein Erbe Anspruch darauf erhoben hat“, erklärte dazu am Dienstag Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU).

Bis zu 9 Milliarden könnten unerkannt lagern

Schätzungen, wie viel Geld deutschlandweit auf den Banken lagert, sind vage. Nordrhein-Westfalens früherer Finanzminister Norbert Walter-Borjans nannte vor fünf Jahren die Summe von etwa 2 Milliarden Euro, Bankexperten gingen sogar von bis zu 9 Milliarden Euro aus. Die Banken machen zunächst nichts mit den Hinterlassenschaften. Nach 30 Jahren allerdings müssten sie das Geld ausbuchen und als Gewinn versteuern.

Der Vorschlag aus Niedersachsen knüpft an ein Verfahren zum automatischen Abzug von Kirchensteuern bei Kapitalerträgen an, das 2015 erstmals praktiziert worden sei, erläutert das Finanzministerium. Hier fragten die Banken beim Bundeszentralamt für Steuern an, ob Kirchensteuern fällig werden. „Wird vom Bundeszentralamt für Steuern ein sogenannter Nullwert zurückgemeldet, so sind auch Sterbefälle davon umfasst, ohne dass dieses offengelegt wird.“ Künftig sollten die gespeicherten persönlichen Daten zum Verstorbenen und der Name des Kreditinstituts gleichzeitig auch an das Bundesamt für Justiz übermittelt werden. „Dieses soll mit den Daten künftig ein zentrales und öffentlich einsehbares Register im Internet führen, in dem insbesondere Erben alle für die weitere Geltendmachung von Vermögensansprüchen vorhandenen Informationen nachsuchen können.“

Von Michael B. Berger