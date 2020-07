Hannover

Herr Professor Görres, in Celle sind in einem Altenheim offenbar Patienten an ihre Betten fixiert und in ihren Exkrementen liegengelassen worden. Wir haben Institutionen wie die Heimaufsicht oder auch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen, die Pflegeheime überprüfen. Wie kann es zu solchen Missständen kommen?

Die Heimaufsicht oder der Medizinische Dienst sind ja nicht ständig in den Häusern. Der Medizinische Dienst kommt bestenfalls in Jahresabständen, die Heimaufsicht ebenso. Da liegen also große zeitliche Abstände dazwischen. Beide prüfen im Bedarfsfall anlassbezogen. Diese Einrichtungen erfassen aber nicht den Alltag, der die Pflegenden jeden Tag vor neue Probleme stellt. Dieser Alltag stellt sich in der Pflege immer schwieriger dar. Wir haben zu wenige Pflegende, den Pflegenotstand, zugleich werden die Ansprüche der Patienten zurecht eher immer größer statt kleiner – und dann kommt heutzutage noch Corona dazu.

„Bei vielen liegt eine beträchtliche Pflegebedürftigkeit vor“

Zu Corona kommen wir noch – was macht die Pflege in den Heimen so komplex, so schwierig?

Menschen, die in ein Pflegeheim kommen, sind heute im Schnitt 84, 85 Jahre alt und älter. Sie gehen also relativ spät ins Heim, und es liegt bei ihnen eine beträchtliche Pflegebedürftigkeit vor. Und jede Pflegebedürftigkeit erfordert komplexe Pflegemaßnahmen. Das ist nicht nur ,satt und sauber’, sondern Pflege ist heute schon sehr stark wissenschaftlich fundiert. Das heißt: Man muss genauer hinschauen, was mit jedem einzelnen Pflegebedürftigen zu machen ist. Das heißt, der Beruf des Pflegenden ist sehr anspruchsvoll geworden – und was in der Pflege zu machen ist, ist mittlerweile auch sehr anspruchsvoll. Neben dem hohen Eintrittsalter kommt immer häufiger die Diagnose Demenz. Das alles ist nicht mehr mit einer Pflege zu bewältigen, wie wir sie vor 40, 50 Jahren praktizierten, sondern eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Im Krankenhaus ist es genau so, nur kommt hier noch die Tatsache hinzu, dass die Patienten relativ früh entlassen werden, manchmal zu früh.

Geschehen so Fälle wie jetzt in Celle häufig oder sind sie eher die Ausnahme?

Andersherum: Die Ansprüche an die Pflege sind immens gewachsen, wir haben einen Pflegenotstand und dazu noch erschwerend Corona mit all den Hygienemaßnahmen und Zugangsbeschränkungen. Das führt dazu, dass der Pflegealltag nicht mehr einfach bewältigt werden kann. Das führt zu hohen Stressfaktoren auf allen Seiten. Und das führt zu Defiziten, die offenbar nicht nur in Celle zu beklagen sind, sondern auch in Krankenhäusern in Oldenburg und Delmenhorst, wo durch einen Pfleger viele Tötungsdelikte geschahen. Das heißt: Es werden jeden Tag Fehler gemacht – überall. Manche werden erst gar nicht entdeckt, manche werden entdeckt und dann möglichst behoben oder kompensiert. Oder sie werden gar nicht entdeckt und bleiben folgenlos.

Lässt sich beziffern, wie viele Misshandlungen in deutschen Pflegeheimen geschehen?

Nein, nicht seriös. Aber es werden gewiss viele Fehler gemacht und es gibt eine hohe Dunkelziffer.

Um welche Fehler handelt es sich?

Es können zum Beispiel fehlende Hygiene oder vermeidbare Stürze sein, es können auch Fixierungen sein. Es sind häufig Fehler, die den Pflegenden gar nicht bewusst sind. Viele wissen gar nicht, dass Fixierungen – das heißt das Festsetzen der Patienten in ihren Betten – nur im Ausnahmefall geschehen dürfen und bei Dementen nur mit richterlicher Erlaubnis.

„Wir haben keine entwickelte Fehlerkultur“

Aber so etwas ist doch schon seit Jahren verboten?

Ja, aber es schleicht sich im Pflegealltag immer wieder ein, dass man aus Hilflosigkeit oder Unkenntnis fixiert. Das geht mal eben schnell unter, weil man gestresst ist oder sich nicht anders zu helfen weiß. Fehler kommen häufig vor beim Stellen von Medikamenten. Oft aber werden die Fehler nicht kommuniziert, nicht unter den Kollegen, aber auch nicht nach oben – also zur Pflegedienstleitung. Das liegt daran, dass wir weder im ambulanten noch im stationären Bereich eine entwickelte Fehlerkultur haben. Die wäre aber nötig.

In Celle droht denen, die die Missstände dokumentiert haben, möglicherweise eine Strafe ...

Ja, das ist typisch. Wir haben leider keine gut entwickelten Fehlermeldesysteme in den Pflegeheimen. So etwas müsste man in den Heimen selbst einführen, man müsste die Pflegenden sensibilisieren, dass man aus Fehlern lernen kann. Aber dagegen grassiert oft die Angst, einen Kollegen anzuschwärzen oder sich selbst zu belasten.

Was kann man dagegen tun?

Am schönsten wäre es, wenn in den Heimen selbst eine Offenheit gegenüber Fehlern entstünde, eine Kultur der Transparenz und der Verbesserung. Aber die jetzt in Niedersachsen angepeilte Meldestelle, bei der man anonym Hinweise abgeben kann, erscheint mir auch ein richtiger Weg, um Misshandlungen aus der Grauzone zu heben, weil eine Meldung nach außen oft angstbesetzt ist. Ich finde, das wäre eine Aufgabe für die Pflegekammer, die eine professionelle, qualitätsvolle Pflege für die Bürger sicherstellen soll. So eine Stelle sollte in Zusammenarbeit mit der Heimaufsicht und dem medizinischen Dienst entstehen, denn es ist nicht klug, eine losgelöste neue Aufsicht zu installieren.

Zur Person Stefan Görres ist Professor für Public Health und Pflegeforschung an der Universität Bremen. Er leitet die Abteilung für Interdisziplinäre Alters- und Pflegeforschung und arbeitet seit 1994 an der Uni Bremen. Der 1954 in Ahrweiler geborene Wissenschaftler hat in seiner Jugend selbst eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Krankenpfleger gemacht und kennt auch die ganz praktischen Probleme des Berufs.

Kann man angesichts der häufigen Meldungen über schlechte Pflege Menschen überhaupt empfehlen, in ein Pflegeheim zu gehen?

Man kann sich nicht nur unter den Bedingungen von Corona fragen, ob große Pflegeheime die Versorgungsform der Zukunft sind. Kann es nicht kleinräumigere Lösungen geben als heute, wo man Menschen zu Hunderten in einem Pflegeheim versammelt? Ich finde, die Älteren sollten näher an den Orten bleiben, wo sie einmal gelebt haben. Wir haben inzwischen Erfahrungen mit anderen Wohnformen, Wohngemeinschaften etwa für Menschen mit Demenz. Wir haben Erfahrungen mit dem sogenannten Quartiersansatz, wo man in kleinräumigen Dimensionen denkt. Man sollte Pflegeheime nicht verteufeln, aber doch als große Zukunftslösung in Frage stellen. Ich glaube, sie sind letztlich Auslaufmodelle – nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen der Grippewellen, der großen Hitze und der allgemeinen demografischen Entwicklung. Zukünftige Generationen werden andere Versorgungsformen bevorzugen.

