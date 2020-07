Hannover

Im Fall der Misshandlungsaffäre in einem Celler Pflegeheim hat die Betreiberin versäumt, die Heimaufsicht über die bekannt gewordenen Fälle zu informieren. Dazu wäre sie gesetzlich verpflichtet gewesen, erklärte am Donnerstag die Landesregierung in einer Unterrichtung des Sozialausschusses. In einem Alten- und Pflegeheim in Celle sind vor Kurzem zwei demente Heimbewohner misshandelt worden – sie waren mit Decken an ihre Betten gefesselt und in ihren Exkrementen liegen gelassen worden. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Mögliches Berufsverbot für Pfleger

Fixierungen sind nur in absoluten Ausnahmesituationen und bei Demenzerkrankten nur mit richterlicher Erlaubnis zulässig. Die Zahl der Fixierungen nehme insgesamt ab, erklärte die Landesregierung weiter. Dies hätten die Heimaufsichtsbehörden über einen Zeitraum von zehn Jahren festgestellt. Die Heimbetreiberin hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe, die zuerst durch einen Bericht der „ Süddeutschen Zeitung“ publik wurden, die Polizei eingeschaltet und drei Mitarbeiter des Pflegeheimes fristlos entlassen. Zunächst ermittelte die Polizei aber wegen der Veröffentlichung von Fotos gequälter Patienten, seit Veröffentlichung der Vorfälle auch wegen der mutmaßlichen Misshandlung Schutzbefohlener.

Kontrollbesuche wie in der Psychiatrie

Das Sozialministerium wies in der Unterrichtung darauf hin, dass bei einer möglichen Verurteilung der Pfleger es auch zu einem Berufsverbot für die Personen kommen könne. Denn dann wäre deren „persönliche Ungeeignetheit“ erwiesen. Möglicherweise könne schon während des laufenden Strafverfahrens „das Ruhen der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung“ angeordnet werden.

Die Grünen-Sozialpolitikerin Meta Janssen-Kucz fordert unterdessen, über die Einrichtung von Besuchskommissionen nachzudenken, wie sie in psychiatrischen Einrichtungen vorgesehen sind. „Das könnte eine bessere Kontrolle als die kommunale Heimaufsicht gewährleisten“, meinte Janssen-Kucz. Denn die Heimaufsicht sei oft mit den Einrichtungen eng verbunden, da sie auch über die Investitionen zu entscheiden habe.

Von Michael B. Berger