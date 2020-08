Kurz vor dem Schulstart in Niedersachsen wendet sich Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) mit einem eindringlichen Appell an alle Lehrer und Schüler, die in Risikogebieten Urlaub gemacht haben. Sie sollen sich zügig testen lassen. Vereinzelte Schulschließungen wegen Corona hält der Minister auch künftig nicht für ausgeschlossen.