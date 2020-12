Hannover

Niedersachsens Landtagsopposition hat große Zweifel am Sinn der gewaltigen Landes-Bürgschaft für den Touristikkonzern Tui. FDP und Grüne fordern eine Erklärung der Landesregierung, wie sie mit den Risiken der geplanten Bürgschaften umgehen will. Die FDP verlangt deshalb eine Sondersitzung des Haushaltsausschusses des Landtages. Nach Informationen der HAZ plant die Landesregierung dem Konzern eine Bürgschaft über 400 Millionen Euro zu gewähren - als Teil eines Gesamtfinanzierungspaketes von 1, 8 Milliarden Euro.

Novemberhilfen noch nicht ausgezahlt

Der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Christian Grascha sagte, dass das Land damit ein erhebliches finanzielles Risiko eingehe. „Gerade angesichts der einbrechenden Steuereinnahmen und der enormen Neuverschuldung halte ich ein weiteres Risiko in solch einer Größenordnung für unverantwortlich. Außerdem dürfte es speziell den Hunderten Reisebüros schwer zu vermitteln sein, dass gleichzeitig die Novemberhilfen immer noch nicht ausgezahlt wurden", sagt Grascha. Das sei auch eine Gerechtigkeitsfrage. Er erklärt: „Es darf nicht das Motto gelten: Bei den Großen kommen die Herren Weil und Althusmann, bei den Kleinen der Insolvenzverwalter.“

Anzeige

Lesen Sie auch

„Staat geht in Mithaftung“

Auch der Grüne Stefan Wenzel, finanzpolitischer Sprecher seiner Fraktion, äußerte Zweifel an dieser Aktion. „Es wird in einer sehr schwierigen Situation versucht, den Staat in Mithaftung zu nehmen“, sagte Wenzel. Offenbar habe sich auch die Geschäftsführung des Unternehmens verschätzt, dass nun zum dritten Mal in einem Jahr öffentliche Unterstützung verlange. „Ich habe größte Zweifel am Geschäftsmodell der Tui“, sagte Wenzel.

Von Michael B. Berger