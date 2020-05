„Mein Schiff 3“-Quarantäne: Polizei muss wegen Krawallen an Bord gehen

Hannover

Die Lage auf dem in Cuxhaven unter Quarantäne liegenden Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 3“ ist offenbar angespannter als bisher bekannt. Nach HAZ-Informationen musste die Polizei in den vergangenen Tagen zweimal wegen Krawallen auf dem Schiff eingreifen. So sollen am 2. Mai zwei Besatzungsmitglieder an Bord randaliert und Mobiliar demoliert haben. Der Sachschaden wird mit rund 10.000 Euro beziffert. Die Tatverdächtigen blieben auf dem Schiff. Bereits am 30. April soll es einen ähnlichen Vorfall gegeben haben.

2900 Crew-Mitglieder werden getestet

Rund 2900 Crew-Mitglieder aus zahlreichen Ländern sind wegen eines positiven Corona-Falls auf dem Schiff in Quarantäne. Alle Menschen an Bord wurden getestet. Nach HAZ-Informationen wurde bei allen 500 bisher getesteten Kontaktpersonen keine Infektion festgestellt. Weitere Testergebnisse wurden für Montagabend erwartet.

Die Besatzung aller Tui-Cruises-Schiffe ist seit mehr als vier Wochen in Isolation. Die 2900 Besatzungsmitglieder waren von anderen Schiffen der Flotte gesammelt worden und sollten von Deutschland aus in ihre Heimatländer geflogen werden. Für Nervosität sorgt bei den rund 600 philippinischen Besatzungsmitgliedern offenbar ein weiteres Problem: Ihr Heimatland hat aus Angst vor der Einschleppung von Corona-Infektionen die Einreise per Flugzeug derzeit untersagt.

Verlegung des Schiffes möglich

Dem infizierten Besatzungsmitglied geht es laut Tui Cruises auf einer Isolierstation der Helios Klinik Cuxhaven gut. Es habe nur milde Symptome. Das Schiff war am Freitag unter Quarantäne gestellt worden. 15 Mitarbeiter hatten sich nach dem Anlaufen in Cuxhaven mit „leichten grippeähnlichen Symptomen“ an das Bordhospital gewandt. Das Gesundheitsamt ordneten daraufhin Corona-Tests an.

Für den Fall einer größere Zahl von Corona-Infizierten an Bord gibt es Überlegungen, eine Verlegung des Schiffes nach Wilhelmshaven, Bremerhaven oder Hamburg zu veranlassen, weil dort die Klinikkapazitäten größer sind als in Cuxhaven. Die Abfahrt des Schiffes ist derzeit für Dienstag geplant. Das erteilte Auslaufverbot wurde demnach mittlerweile aufgehoben.

Von Marco Seng