Maskenpflicht am Arbeitsplatz? In Niedersachsen gibt es Befürworter

Hannover

Angesichts steigender Corona-Zahlen rücken mögliche strengere Maskenvorschriften etwa im Berufsleben und in Schulen in den Blickpunkt. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer fordert eine bundesweite Maskenpflicht in Büros und Betrieben, um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Widerspruch kam aus der Wirtschaft und von Gewerkschaften.

CDU will Masken am Arbeitsplatz

„Viele Unternehmen haben die Maskenpflicht am Arbeitsplatz schon eingeführt“, sagte Kramp-Karrenbauer der Welt am Sonntag. „Das könnte auf jeden Fall ein Schritt sein, der auch bundesweit verpflichtend wird, jedenfalls wenn damit die Schließung ganzer Branchen verhindert werden könnte.“ Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) kündigte an, dass er sich für eine einheitliche und schärfere Maskenpflicht einsetzen will.

Niedersachsens Wirtschaftsminister und CDU-Chef Bernd Althusmann unterstützt den Berliner Vorstoß. „Bei weiter steigenden Zahlen müssen wir darüber nachdenken, die Maskenpflicht gegebenenfalls auch auf den Arbeitsplatz auszuweiten, wenn wir damit Schließungen und einen Lockdown verhindern können“, sagte Althusmann der HAZ.

Reimann warnt vor Sorglosigkeit

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) sagte der HAZ, sie betrachte die wachsende Sorglosigkeit und Nachlässigkeit auch beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Teilen der Gesellschaft „mit großer Sorge“. Das Verhalten am Arbeitsplatz zähle aber nicht dazu. Sie sehe bei Unternehmen und Arbeitnehmern „einen sehr verantwortungsvollen Umgang mit den Schutzmaßnahmen“.

Die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) lehnten die Forderung von Kramp-Karrenbauer ab. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Maskenpflicht nicht notwendig“, sagte deren Hauptgeschäftsführer Volker Müller der HAZ. Die meisten Unternehmen hätten einen entsprechenden Hygieneplan aufgelegt. „Es wird super genau darauf geachtet, dass die Abstände eingehalten werden“, sagte Müller.

DGB gegen „Billiglösung“

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) kritisierte die Aussagen Kramp-Karrenbauers. Es könne nicht sein, dass mit einer „billigen Maskenlösung“ Arbeitgeber und Länder aus der Pflicht entlassen würden, für wirksame Maßnahmen zu sorgen, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. „Nicht blinder Aktionismus, sondern sachgerechte Maßnahmen, die tatsächlich vor Infektionen schützen, sind nun gefragt.“

Kramp-Karrenbauer sprach sich auch für das „obligatorische Tragen“ von Masken im Unterricht aus, um die Schließung von Schulen zu verhindern. „Die Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen scheinen nicht so schlecht zu sein.“ NRW ist bisher das einzige Bundesland, das eine Maskenpflicht im Schulunterricht eingeführt hat.

Keine Masken im Unterricht

In Niedersachsen haben jetzt die Stadt Osnabrück und der Landkreis Osnabrück die Landesregierung aufgefordert, verbindlich mit Schuljahresbeginn für Schüler und Lehrer eine Maskenpflicht während des Unterrichts einzuführen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) lehnt das bisher allerdings ab; Masken müssen nach dem Ende der Ferien nur auf den Gängen und dem Schulhof aufgesetzt werde, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern dort nicht eingehalten werden kann.

„Die Maskenpflicht im Unterricht steht aktuell nicht zur Diskussion“, sagte Reimann. Auch für Althusmann kann diese Lösung nur Ultima Ratio sein. „Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände werden wir damit erst einmal leben müssen, solange das Infektionsrisiko hoch bleibt.“

Merkel berät mit Ministerpräsidenten

Am Donnerstag wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Neben der Masken-Thematik wird es voraussichtlich auch um den Einfluss von Urlaubsreisen, privaten Feiern und öffentlichen Veranstaltungen auf den jüngsten Anstieg der Corona-Zahlen gehen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass Feiern und größere Veranstaltungen wesentlich dafür verantwortlich sind. Offen ist, ob es einheitliche Regeln für Feiern geben wird.

Von Marco Seng und Jörg Ratzsch