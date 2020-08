Hannover

Politiker in Niedersachsen und Vertreter der Polizeigewerkschaften haben sich empört gezeigt über die Rede eines hannoverschen Polizisten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Die Entscheidung der Polizeidirektion Hannover, den Beamten vorerst vom Dienst zu suspendieren, wurde allgemein begrüßt.

Der Kriminalhauptkommissar Michael Fritsch hatte sich bei der Kundgebung „Querdenken“ am vergangenen Sonntag in Dortmund mit seinem vollen Namen als Kriminalhauptkommissar vorgestellt und die Rechtmäßigkeit der aktuellen Corona-Regeln infrage gestellt. Auch zog er Parallelen zur Nazizeit, wie in einem auf Youtube veröffentlichen Mitschnitt der Rede zu hören ist. „Im dunkelsten Kapitel unserer deutschen Geschichte haben Regierende ihre Sicherheitskräfte schon einmal bedingungslosem Gehorsam unterworfen und sie für die abscheulichsten Verbrechen missbraucht, die anderen Menschen je angetan wurden.“ Er habe Angst, denn „mein Bauch sagt mir, dass sich gerade alles wieder in dieselbe Richtung entwickelt“, sagte der Polizist. Er rief die Demonstranten in Dortmund dazu auf, sich der „Querdenker“-Bewegung anzuschließen.

„Erschüttert über die Wortwahl“

Patrick Seegers, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPol) in Niedersachsen, sagte, er sei erschüttert über die Wortwahl des Polizisten. „Ich würde eine Suspendierung unterstützen, schon um den Beamten vor sich selbst zu schützen und die Polizei vor solchen Gedanken.“ Man könne sich als Polizeibeamter sehr wohl politisch betätigen, etwa in der Kommunalpolitik, müsse dabei aber stets das Mäßigungsgebot bedenken.

Bislang ist Fritsch vorläufig suspendiert. Die Polizeidirektion Hannover will den Fall nun untersuchen. Der Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums, Philipp Wedelich, sagte, Beamte, die nicht auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung stünden, hätten keinen Platz in der niedersächsischen Polizei. Dem Innenministerium sei aktuell kein vergleichbarer Fall eines Polizeibeamten aus der jüngsten Zeit bekannt.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßte die vorläufige Suspendierung des Mannes. „Das Verhalten der Polizeiführung in Hannover ist völlig richtig“, sagte der GdP-Landesvorsitzende Dietmar Schilff. Fritsch sei Beamter und aus diesem Grund zur Mäßigung verpflichtet. Es gebe keine Unterdrückung von Gedanken bei der Polizei, wie Fritsch dies unterstelle, betonte Schilff. Seiner Ansicht sei das Verhalten des Hannoveraners nicht typisch. „Ich kenne derzeit in Deutschland nur drei Fälle von Beamten, die so drauf sind, einer von ihnen ist ein Pensionär.“

Drohung an Politik und Medien

Alexander Zimbehl, Chef des niedersächsischen Beamtenbundes und selbst Polizist, zeigte sich „sehr irritiert“ über die Rede. „Wer sich vor einer großen Versammlung hinstellt, und in einer 25-minütigen Rede mehrfach darauf hinweist, dass er Polizeibeamter sei, sowie Vergleiche mit dem Dritten Reich anstellt, handelt nicht zurückhaltend.“

Der Beamte hatte auf der Kundgebung bewusst ein schriftliches Redemanuskript vorgetragen – weil er, wie er sagte, damit rechne, dass die Rede Folgen haben werde. Fritsch hatte betont, dass die deutsche Polizei „wahrscheinlich die beste der Welt“ sei, doch politisch unterwandert werde. Politiker und Medien hätten sich mit ihrem Verhalten das „eigene Grab geschaufelt“, sagte er – in einer Gesellschaft, „wo Recht zu Unrecht“ geworden sei.

In der Landespolitik ergriff nur die AfD Partei für den Polizeihauptkommissar. „Wer die Rede verfolgt, sieht einen Mann, der mit klaren Worten Kritikwürdiges in unserem Land benennt“, sagte der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Jens Ahrends. Eine solche Meinungsäußerung müsse eine Demokratie aushalten. Lediglich die Aufforderung des Beamten an seine Polizeikollegen, gewisse Anordnungen der Polizeiführung nur noch schriftlich anzunehmen, gehöre nicht in die Öffentlichkeit, meinte Ahrends.

Reaktion auf die Verbotspolitik ohne Parlament?

FDP-Chef Stefan Birkner unterstrich, dass die Beamten ohne Zweifel dem Mäßigungsgebot unterliegen würden – „insofern ist das Verhalten der Polizeidirektion richtig“. Zu denken gebe allerdings, warum auch bürgerliche Menschen sich auf Anti-Corona-Demos so anfällig für „Fake News“ zeigten. „Ich denke, dass die Corona-Verbotspolitik, die ohne parlamentarische Begleitung geschieht, auch viele irrlichternde Gestalten an die Oberfläche spült.“

Die Polizeiexperten von SPD und CDU in Niedersachsen, Carsten Becker und Sebastian Lechner, begrüßten die Reaktion der Polizeidirektion. „Beamte, die ihren Dienst mit vielen Eingriffsmöglichkeiten ausüben, müssen ihn neutral ausüben“, sagte Becker. Lechner meinte, gewiss handele es sich um einen Einzelfall. Aber gut sei, dass Niedersachsens Innenminister bei Einstellungen künftig auch eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz machen werde.

