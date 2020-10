Hannover

Mit mehr Frauen, frischen Ideen und dem alten Parteichef will die FDP in Niedersachsen ein Signal für den bundesweiten Aufbruch der Partei senden, die in den vergangenen Monaten bedenklich nahe an die 5-Prozent-Hürde gerutscht ist. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns gelingt, wieder nach vorne zu kommen“, sagte Landeschef Stefan Birkner am Donnerstag. An diesem Sonnabend will er sich beim Landesparteitag in Hildesheim zur Wiederwahl stellen – und hofft auf ein besseres Ergebnis als 2018.

Dämpfer bei Wahl 2018

Beim Parteitag in Hannover hatte Birkner damals nur 78,7 Prozent der Stimmen erhalten. 47 von 277 Delegierten hatten gegen den seit 2011 amtierenden Parteichef gestimmt. Viele Parteimitglieder nahmen ihm übel, dass er eine Regierungsbeteiligung der FDP nach der Landtagswahl 2017 verweigert hatte. Birkner, der auch Fraktionschef im Landtag ist, sagte, die Diskussion und sein Ergebnis seien nachvollziehbar gewesen, aber heute kein Thema mehr. Er gehe diesmal von einem besseren Abschneiden aus.

In Hildesheim kandidieren neben Birkner auch alle acht anderen Mitglieder des Landesvorstandes wieder. Der Parteichef rechnet nicht mit Kampfabstimmungen oder großen Überraschungen. Die Zahl der Beisitzer soll um vier auf 26 ausgeweitet werden – damit die Bezirksverbände besser repräsentiert sind und mehr Frauen in die erweiterte Parteiführung aufrücken. Bisher sind überhaupt nur gut 20 Prozent der Parteimitglieder weiblich.

Angst vor Corona

„Die Stärkung von Frauen in der FDP ist ein Thema, das uns beschäftigt“, sagte Birkner. Dafür gebe es Zielvereinbarungen mit der Bundespartei. „Alle Untergliederungen sollen sich zu Steigerungen verpflichten.“ Ein entsprechender Antrag kann auf dem stark verkürzten Parteitag wegen der Corona-Krise allerdings nicht beraten werden. Genauso wenig wie der Leitantrag zum künftigen Leben in den Städten und auf dem Land.

Wie viele der 300 Delegierten am Ende nach Hildesheim kommen, ist unklar. Die Parteispitze bittet darum, dass möglichst wenige Vertreter aus den Risikogebieten im Westen Niedersachsens anreisen. Man könne aber niemand das Kommen verwehren, betonte Birkner. Es gebe ein umfassendes Hygienekonzept.

Birkner stützt Lindner

Birkner stellte sich am Donnerstag demonstrativ hinter den angeschlagenen Bundesparteichef Christian Lindner. „Wir sind ein Laden. Wir sind ein Teil dieser FDP.“ Alles, was in der Bundespolitik passiere, wirke sich auch auf Niedersachsen aus. Er sei aber zuversichtlich, dass es mit dem neuen Führungsteam in Berlin wieder aufwärts gehe. Der neue Bundesgeneralsekretär Volker Wissing wird als Gastredner in Hildesheim erwartet.

Der stabile Landesverband Niedersachsen können „einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Bundespartei leisten“, sagte Birkner. Die Niedersachsen-FDP werde in Berlin inzwischen stärker wahr genommen.

Von Marco Seng