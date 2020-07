Besondere Anlässe – wie beispielsweise Messen, Märkte oder Volksfeste – sind für verkaufsoffene Sonntage in diesem Herbst nicht nötig. Land, Städte und Wirtschaft erhoffen sich einen Schub für den Einzelhandel in der Corona-Krise. Die Gewerkschaften könnten Öffnungen aber blockieren.

