Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat am Freitag Niedersachsens 2G-plus-Regelung in Teilen gekippt. Das war gut so, meint Michael B. Berger. Denn auch bei verständlichem Druck auf Ungeimpfte müsse es Grenzen geben. Das Gericht habe hier ein Stoppschild aufgestellt.