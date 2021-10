Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies hat am Montag die Quadratur des Kreises beschrieben. Bei der Übergabe einer Expertise zum weiteren Verfahren beim Atommülllager Asse gab er das Ziel aus, den Atommüll so schnell wie möglich herauszuholen und zugleich die Bevölkerung irgendwie „mitzunehmen“. Ob das möglich ist? Egal, wo das Stichwort vom Atommülllager nur in den Mund genommen wird, keimt Widerstand auf. Da sind sich konservative, linke, grüne oder freidenkende Kommunalpolitiker sofort einig. Entsorgungspolitik erscheint per se als toxisch.

Das kann man nicht nur beim inzwischen beigelegten Streitfall Gorleben betrachten, sondern auch bei der Asse oder dem nicht weit entfernt liegenden Schacht Konrad. In der Asse sind alle möglichen Fehler deutscher Entsorgungspolitik gelagert, die Jahrzehnte nach dem Verfahren „Augen zu und durch“ funktionierte. Doch als sich die Politik auf Druck der ortsansässigen Bevölkerung vor elf Jahren entschloss, die maroden Atomfässer herauszuholen, gab es dennoch einen nicht enden wollenden Streit mit den Anwohnern. Ein Zwischenlager für schwachradioaktiven Müll? Gern. Aber nicht bei uns.

Wie die Bundesrepublik es schaffen will, in spätestens zehn Jahren ein geeignetes Endlager für den hochstrahlenden Atommüll zu finden (und das noch möglich friedlich) ist angesichts der vorherrschenden Streitkultur mehr als fraglich. So viele Gutachten können gar nicht in Auftrag gegeben werden. Derweil lagert der meiste Müll an Atomkraftwerken, oberirdisch, nicht besonders gesichert und mit einer Genehmigung von maximal 40 Jahren. Das wird bislang einfach so hingenommen – von den vielen Ohnemichels hierzulande.

Von Michael B. Berger