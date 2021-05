Hannover

Niedersachsen kommt demnächst möglicherweise finanziell besser durch die Corona-Krise als bisher. Darauf deutet die jüngste Steuerschätzung hin, die geringere Einnahmeausfälle prognostiziert als noch vor einem halben Jahr befürchtet. Das ist zunächst einmal ein erfreuliches Signal. Es bleibt allerdings völlig unklar, was die Prognose tatsächlich für den kommenden Landeshaushalt bedeutet. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hat das am Montag im Ungefähren gelassen.

Lesen Sie auch: Loch in der Landeskasse kleiner als befürchtet

Wie hoch ist der Schuldenberg?

Wie hoch ist der Schuldenberg durch die Pandemie? Was soll mit den Corona-Milliarden noch finanziert werden? In welchen Bereichen will die Landesregierung künftig kürzen? Hilbers blieb viele Antworten schuldig. Von einem Finanzminister, der einen Krisenhaushalt managen muss, würde man eigentlich deutlichere Ansagen erwarten.

Landtagswahl rückt näher

Der Grund dafür mag die immer näher rückende Landtagswahl 2022 sein. Der nächste Haushalt ist der maßgebliche, wenn die Wähler zu den Urnen schreiten. Welche Landesregierung will da schon mit düsteren Finanzprognosen um die Ecke kommen oder einen rigiden Sparkurs androhen? Ganz im Gegenteil: Mit dem Corona-Sondervermögen, das vermutlich nur teilweise ausgeschöpft werden muss, ließe sich wohl noch manche Wohltat im Wahljahr verteilen.

Von Marco Seng