Kommentar: Wohl oder übel

Hannover

Nun werden auch die Niedersachsen gezwungen sein, in Läden oder im öffentlichen Personennahverkehr eine sogenannte Alltagsmaske anzulegen. Ministerpräsident Stephan Weil hat eine entsprechende Verordnung angekündigt, die am Montag wirksam werden soll. Besonders glücklich wirkte Weil dabei nicht. Die angekündigte Maßnahme ist keineswegs der Gipfel der Regierungskunst. Eher ein Zeichen der Not.

Stochern im Nebel

Denn ein wirksames Mittel gegen den unsichtbaren Feind, das teuflische Coronavirus, ist immer noch nicht gefunden. Und die Verunsicherung der Bürger bleibt groß. So stochert die Politik herum in einem Nebel, der sich trotz permanenten Sonnenscheins im frühlingshaften Niedersachsen nicht lichten will. Niedersachsens Regierungschef Weil wollte, dass alle Kolleginnen und Kollegen bei der Maskenfrage an einem Strang ziehen und erst einmal abwarten. Doch das hat nicht geklappt. Den Wettbewerb, wer der Schnellste ist im Einführen der Maskenpflicht, wollten sich einige Länderfürsten in diesem olympiafreien Jahr noch gönnen. So führten Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern die Maskenpflicht ein (und ihre Länderkollegen vor), dann erklärten sich sogar einige Kommunen in Niedersachsen wie Wolfsburg oder Braunschweig zur gesichtsfreien Zone.

Einfacher und „ohne Alternative“ wäre die Sache, wenn die sogenannten Alltagsmasken ein unzweifelhafter Schutz gegen die Ausbreitung des verheerenden Virus wären. Dann müsste das Anlegen dieser Masken ohne Zweifel verordnet werden. Aber schützen tun Schals oder selbst geschneiderte Nase-Mund-Accessoires den Träger selbst nicht. Möglicherweise könnten sie einen Schutz für Dritte bedeuten, aber auch das ist unter Experten umstritten, die bisher mal diesen und mal jenen Rat gaben. Immerhin: Schaden tun die Masken nicht. Nun sind sie Pflicht. Im öffentlichen Personennahverkehr, wo man sich schnell zu nahe kommen kann, scheint das am sinnvollsten.

Weil und andere Länderfürsten folgen nun dem öffentlichen Druck, der sich in den letzten Wochen aufgebaut hat und der sowohl nach Opfern wie auch zusätzlichen Lockerungen verlangt. Deshalb haben sogar Niedersachsens Freidemokraten, sonst Gipfelstürmer des Liberalismus, im Verein mit den Grünen früh nach einer Maskenpflicht gerufen – damit man die allgemeinen Restriktionen für die Bürger und die Wirtschaft lockern kann. Das aber dürfte eben genau die falsche Schlussfolgerung sein.

Insgesamt angemessen

Trotz ärgerlicher Alleingänge und Profilierungen dürften aber die Deutschen insgesamt mit den abgestuften Reaktionen des Staates auf die Corona-Gefahr zufrieden sein. Sie sind wesentlich differenzierter als die unserer Nachbarn in Frankreich oder Italien: Dort sind die Bürger zum Hausarrest verdonnert, während wir wenigstens noch frei herumlaufen dürfen. Zum Einkaufen ab Montag eben mit Maske.

Von Michael B. Berger