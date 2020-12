Hannover

Niedersachsens rot-schwarze Landesregierung hat am Donnerstag etwas entschieden, was sich viele Schulen im Land seit Wochen wünschen: Sie hat die Schülerinnen und Schüler vom Präsenzunterricht befreit. Das gilt zwar zunächst nur für die eine Woche vor den vorgezogenen Weihnachtsferien, ist aber angesichts der wieder zunehmenden Zahl von Corona-Infektionen sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Leider nur ein halber.

Kein Treiber der Pandemie

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) verbindet mit dem angebotenen Distanzunterricht die leise Hoffnung, dass tatsächlich ein Großteil der Schüler zu Hause bleibt und sich damit die Lage an den Schulen wieder entspannen kann. Tonne und auch andere Politiker betonten zwar gerne, dass die Bildungseinrichtungen keine Treiber der Pandemie seien. Die Bedeutung, die das Land jetzt der vierwöchigen Kontaktbeschränkung für Kinder und Jugendliche beimisst, deutet aber auf etwas anderes hin.

Anzeige

Die Maßnahmen kommen indes viel zu spät und sind erneut halbherzig. Denn was hätte dagegen gesprochen, die Weihnachtsferien gleich auf den 14. Dezember vorzuziehen oder zumindest für die kommende Woche das bisher selten genutzte Homeschooling-Szenario für alle Schulen anzuordnen? Vermutlich die seit Langem zu beobachtende Neigung des Kultusministers, Entscheidungen in der Corona-Krise an Schulen und Eltern zu delegieren. Mit den entsprechenden Erlassen, Verordnungen und Ankündigungen könne man inzwischen viele Ordner füllen, heißt es dazu spöttisch aus den Schulen. Im Ergebnis kann der Minister nun nur hoffen, dass am Montag nicht zu viele Kinder in die Schule kommen. Das ist sicher nicht die Konsequenz, die eine beinahe flehende Bundeskanzlerin am Mittwoch von den Länderfürsten gefordert hatte.

Mantra des Präsenzunterrichts

Es ist allerdings nicht alleine ein niedersächsisches Problem. Nach den wochenlangen Schulschließungen in der ersten Welle der Pandemie im Frühjahr war sich die Politik einig, dass ein solches Szenario Schülern und Eltern nicht noch einmal zuzumuten sei – und sich deshalb nicht wiederholen dürfe. Aus dem Beschluss, an dem bis zur zweiten Welle im Oktober nicht viel auszusetzen war, wurde das Mantra des Präsenzunterrichts, dem auch bei steigenden Infektionszahlen nicht mehr beizukommen war. Doch mit Lüften, Masken und Kniebeugen alleine lässt sich das Virus eben nicht aus den Schulen fernhalten.

Man kann Tonne nicht unterstellen, dass er keine Linien eingezogen hätte, um den Unterricht zu retten. Die drei Szenarien für den Unterricht sind nur ein Beispiel dafür. Man kann ihm und der Landesregierung aber sehr wohl vorhalten, dass neben dem Mut zu einem Kurswechsel offenbar auch das Gespür für die zunehmende Nervosität an den Schulen gefehlt hat. Schließlich haben sich Schüler, Lehrer und Schulleiter mehrfach und unüberhörbar über die Zustände in vielen Bildungseinrichtungen beschwert.

Aufstand in Salzgitter

Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel ( CDU), der für seinen Aufstand heftig vom Land kritisiert wurde, dürfte sich jetzt bestätigt sehen. Für die Schulen bleibt zu hoffen, dass die Landesregierung die vier Wochen Pause nutzt, um einen besseren Plan für den restlichen Winter zu entwickeln.

Lesen Sie auch

Von Marco Seng