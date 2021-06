Die Grünen bezeichneten die Einigung der rot-schwarzen Koalition in Niedersachsen als faulen Kompromiss und Mogelpackung. Ab 2027 soll es für jede Kita-Gruppe eine zusätzliche Halbtagskraft geben.

In den Kitas fehlen Erzieherinnen. Die Regierungskoalition in Niedersachsen will ab 2023 gegensteuern. Quelle: Monika Skolimowska/dpa