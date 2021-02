Hannover

Der Verdacht wiegt schwer. Im Landkreis Northeim könnte Behördenversagen monatelang sexuelle Übergriffe auf Kinder ermöglicht haben. Die Vorwürfe richten sich dabei vor allem gegen die Polizeiinspektion (PI) Northeim, die mehrere Warnungen des Jugendamtes ignoriert haben soll. Der Fall wirft auch kein gutes Licht auf das Innenministerium, dass die Vorgänge erst nach zehn Monaten interner Prüfung öffentlich machte. Am Donnerstag musste unter anderem Landespolizeipräsident Axel Brockmann im Sozialausschuss des Landtags Rede und Antwort stehen.

„Das ist für mich unfassbar“

„Das ist für mich unfassbar“, sagte die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz während der Unterrichtung im Ausschuss; „schwer erträglich“ nannte ihr Parteikollege Volker Bajus das Gehörte. „Das ist so dramatisch, dass man sich das gar nicht vorstellen kann“, meinte der CDU-Politiker Clemens Lammerskitten. Und auch Ex-Innenminister Uwe Schünemann (CDU) kommentierte die Polizeiarbeit kritisch: Bei Kindesmissbrauch müsse man „alles in Frage stellen“. Viele Abgeordnete waren nicht nur entsetzt über die Vorgänge an sich, sondern auch über die nüchterne Darstellung der Abläufe durch die Vertreter von Innen- und Sozialministerium.

Die Ereignisse beginnen im Frühjahr 2019. Am 4. April erhält die Polizei in Northeim vom Jugendamt des Landkreises eine Mail mit Hinweisen auf möglichen Kindesmissbrauch in zwei Familien. Täter sollen in beiden Fällen die Väter sein. Am 11. April meldet sich das Jugendamt telefonisch bei der Polizei und weist auf Gefahren für die Kinder hin, am 12. April folgt ein achtseitiger Bericht. Es gibt weitere Kontaktversuche. Doch die Polizei bleibt untätig. Erst ein Jahr später wird einer der beiden Männer festgenommen. Gegen den 49-Jährigen läuft ein Strafverfahren am Landgericht Göttingen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen.

Staatsanwaltschaft nicht informiert

„Die Polizei hätte die Staatsanwaltschaft informieren müssen“, hatte Polizeipräsident Brockmann bereits Anfang Februar gegenüber der HAZ eingeräumt. Im Ausschuss wurden jetzt die möglichen Folgen der Untätigkeit deutlich. „Es bestand die Gefahr, dass es zu einem fortgesetzten Missbrauch im familiären Umfeld gekommen sein könnte“, sagte Dirk Pejril vom Innenministerium. Nähere Angaben machte er unter Verweis auf das laufende Verfahren nicht.

Noch pikanter ist der Fall, weil die beiden Verdächtigen aus Northeim in Verbindung zum Haupttäter der Missbrauchsserie auf dem Campingplatz im westfälischen Lügde standen. Andreas V. soll in seiner Behausung nahe der Grenze zu Niedersachsen insgesamt 32 Kinder mehr als 200-mal missbraucht haben. Die Ermittler fanden auf seinem Handy offenbar auch eine Telefonnummer von einem der betroffenen Kinder aus Northeim. Das Landgericht Detmold hatte den 56-jährigen Andreas V. im vergangenen September zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

Keine Hilfe aus NRW

Die Northeimer Ermittler informierten im Frühjahr 2019 immerhin die für die Missbrauchsserie in Lügde zuständige Sonderkommission in Nordrhein-Westfalen. Auch das Northeimer Jugendamt wandte sich nach Bielefeld. Doch weil die beiden Väter nicht als Täter von Lügde galten, zog das keine Ermittlungen nach sich. Die PI Northeim hätte selbst handeln müssen, betonte Pejril.

Das Innenministerium wurde laut Brockmann im März 2020 von der PI über den Fall informiert. Warum dieser dann noch monatelang intern blieb, konnte er nicht schlüssig erklären. Die Prüfgruppe habe „zügig gearbeitet“ – mit dem Ergebnis, dass Strukturen und Kommunikation bei der Northeimer Polizei geprüft werden sollen. Personelle Konsequenzen gibt es dagegen laut Brockmann nicht. Es sei denn, die Entlassung des Göttinger Polizeipräsidenten Uwe Lührig in dieser Woche steht im Zusammenhang mit Northeim. Innenminister Boris Pistorius (SPD) will die Gründe für den überraschenden Rauswurf nicht nennen.

Von Marco Seng