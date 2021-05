Hannover

Im Fall von hundertfachem Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde hat der frühere Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont, Tjark Bartels (SPD), schwere Fehler der Behörden eingeräumt. Bartels sieht ein Versagen beim Kreisjugendamt in Hameln, wirft aber auch der Polizei und dem Jugendamt im benachbarten Landkreis Lippe Versäumnisse vor. Das geht aus der schriftlichen Aussage des Ex-Landrats gegenüber dem Lügde-Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags hervor, die der HAZ vorliegt.

Hinweise nicht beachtet

„Es hätte im Jugendamt Hameln-Pyrmont und wohl auch an verschiedenen anderen Stellen durch korrekte und angemessene Bearbeitung der eingehenden Hinweise durchaus die Möglichkeit gegeben, das Pflegekind und die anderen betroffenen Kinder besser zu schützen“, schreibt Bartels in seiner Antwort auf die Fragen des Ausschusses. Die Hinweise seien „konkret genug, nicht anonym und in zeitlichem Zusammenhang“ gewesen.

Aufdeckung der taten erschütterten 2019 ganz Deutschland

Die Missbrauchsserie an der Grenze zu Niedersachsen hatte Anfang 2019 die Republik erschüttert. Der Haupttäter Andreas V. hatte in einer selbstgebauten Holzhütte mit zwei Mittätern mindestens 31 Kindern, zumeist Mädchen, sexuelle Gewalt angetan und im Internet veröffentlicht. Ins Rollen gebracht hatten die Ermittlungen die Aussagen eines sechsjährigen Mädchens aus Hameln, das 2016 als Pflegekind in die Obhut des Haupttäters gelangte.

Auf dem Campingplatz Eichwald steht der Wohnwagen auf einem von den Ermittlern abgesperrten Areal. Quelle: Guido Kirchner, dpa (Archiv)

Bartels: „Keine nachvollziehbare fachliche Erklärung“

Der größte Fehler des Jugendamtes war nach Ansicht von Bartels eine „oberflächliche und falsche Prüfung“ aller Hinweise. „Spätestens in der Zusammenschau hätten die Hinweise zu einer intensiven Prüfung unter Einbeziehung aller Beteiligten führen müssen“, schreibt Ex-Landrat Bartels. Eine „nachvollziehbare fachliche Erklärung“ für diese Unterlassungen habe er nie bekommen.

Hat keiner etwas bemerkt?

Bartels kritisierte auch die Polizei und das Jugendamt in Lippe, die trotz aller Hinweise zu keinem Zeitpunkt eingeschritten seien. Selbst nach einem Termin vor Ort Ende 2016 nicht. Der Missbrauch währte offensichtlich seit 1998. „Es ist für mich schwer vorstellbar, dass (zumal auf einem Campingplatz) niemand je etwas bemerkt hat.“

Rücktritt nach Morddrohungen

Er sei erstmals im Dezember 2018 über den Fall informiert worden, erklärte Bartels. „Das Entsetzen über die Fehlentscheidungen in den Jugendämtern und die geradezu absurde Anzahl von Pannen der Polizei ist für jemanden wie mich, der sich mit Überzeugung als Teil dieses Staates verstanden hat, bis ins Mark erschütternd und unglaublich.“ Bartels war nach Anfeindungen und Morddrohungen im Fall Lügde im Oktober 2019 wegen eines Burnouts zurückgetreten. Er wollte deshalb auch nicht persönlich vor dem Ausschuss in Düsseldorf aussagen.

Trügerisches Idyll: Das Campingplatz in Lügde auf einer Luftaufnahme. Quelle: Guido Kirchner, dpa (Archiv)

Der CDU-Obmann im Untersuchungsausschuss, Dietmar Panske, sieht die Behörden durch die Aussagen schwer belastet. „Die Antworten von Ex-Landrat Tjark Bartels offenbaren das Versagen des Kreisjugendamtes bei der Behandlung der Fälle von Kindesmissbrauch auf dem Campingplatz in Lügde, für das es zuständig war“, sagte Panske der HAZ. „Auf den Punkt gebracht gibt er zu: Es wurde nicht hingeschaut, nicht hingehört, nicht gehandelt – obwohl es genügend Hinweise gab.“ Das gilt für Panske auch für die beteiligten Behörden in NRW.

Auch ein vom niedersächsischen Innenministerium in Auftrag gegebenen Gutachten zu den Missbrauchsfällen war zu dem Schluss gekommen, dass die Jugendämter in Hameln und Lippe nicht systematisch zusammengearbeitet hätten und Hinweisen auf Pädophilie nicht gründlich nachgegangen seien.

Von Marco Seng