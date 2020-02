Koalition plant Reform: Kommt die dritte Fachkraft in Kitas?

Hannover

Müssen Kindertagesstätten demnächst in jeder Gruppe drei Fachkräfte einsetzen? Nach HAZ-Informationen will die rot-schwarze Regierungskoalition in Niedersachsen diese Regelung nun einführen. Im Gespräch ist demnach, die dritte Kraft ab 2023 in allen Kita-Gruppen für Kinder ab drei Jahren verpflichtend einzusetzen. In Krippengruppen für die Ein- bis Dreijährigen gilt eine solche Regelung bereits ab August dieses Jahres. Das Land müsste den Kommunen die auf 120 Millionen Euro jährlich bezifferten Kosten erstatten.

Vor allem die CDU-Fraktion dringt auf die schnelle Einführung einer dritten Kraft. FDP und Grüne hatten bereits im vergangenen Jahr einen Gesetzentwurf zur dritten Fachkraft in den Landtag eingebracht. Das hatte die große Koalition damals mit Verweis auf handwerkliche Schwächen abgelehnt.

„Wir sind angetreten, die Qualität in den Kindertageseinrichtungen zu steigern und das setzt die Koalition auch um“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) der HAZ. Zurzeit werde geprüft welche Maßnahmen geeignet seien, in eine Novellierung des Kita-Gesetzes einzufließen. Die Gespräche seien aber noch nicht abgeschlossen. Offenbar hat Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) noch Bedenken bei der Finanzierung angemeldet.

Große Nachfrage nach Ausbildungsplätzen

CDU-Fraktionsvize Mareike Wulf hält den aktuellen Personalschlüssel von zwei Erzieherinnen pro 25 Kinder sei nicht mehr zeitgemäß. „Wir können nicht nur immer nur neue Aufgaben für die Kitas definieren, sondern wir müssen auch nachhaltig etwas für die Qualität tun“, sagte Wulf der HAZ. „Wir müssen eine Perspektive schaffen, für die Leute, die wir jetzt einstellen.“ Die CDU-Politikerin hält es für möglich, ausreichend Fachkräfte zu gewinnen. Es gebe derzeit mehr Nachfrage als Ausbildungsplätze. Viele Gemeinden zweifeln daran und bitten darum, die Reform zu verschieben.

Die Koalition plant eine dualisierte Ausbildung, um die dritte Fachkraft möglichst schnell in die Kitas zu bringen. Danach werden die angehenden Erzieherinnen parallel zu ihrer vierjährigen Ausbildung bereits in den Kindergärten beschäftigt – und sind nicht wie derzeit überwiegend als unbezahlte Praktikantinnen in den Kitas tätig.

Förderung von 526 Millionen Euro

Niedersachsen hat vom Bund im vergangenen Jahr insgesamt 526 Millionen Euro für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt bekommen. Das Land will das Geld unter anderem in die „Gewinnung und Bindung von Fachkräften in Kitas“ investieren. Dieses Förderprogramm läuft allerdings Ende 2022 aus.

FDP und Grüne hatten bereits im vergangenen Jahr einen Gesetzenwurf zur dritten Fachkraft in den Landtag eingebracht. „Die gestiegenen Anforderungen an die Kitas, wie der Anspruch, frühkindliche Bildung zu fördern, müssen wir als Politik auch möglich machen“, sagte der FDP-Abgeordnete Björn Försterling gesagt.

Eltern können Erzieherinnen vertreten

Auch ein Bündnis aus Kita-Vertretungen, dem unter anderem die Gewerkschaft Verdi und die Landesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen angehören, setzt sich für eine dritte Erzieherin pro Gruppe ein. „Um Eltern und pädagogischen Fachkräften wieder Verlässlichkeit in den Strukturen zu zeigen, ist die dritte Fachkraft für alle Kindergarten-Gruppen notwendig“, hieß es in einem Positionspapier des Bündnisses von 2019.

Im neuen Kindertagesstätten-Gesetz sollen auch einheitliche Standards für die Kindertagespflege formuliert werden. Ferner soll geregelt werden, dass zum Beispiel Eltern künftig in Notfällen Erzieherinnen in den Kita-Gruppen vertreten können – bis zu einer Woche pro Jahr.

Von Marco Seng