Eine reguläre Betreuung in Kindergärten wird es erst nach dem August geben. Kultusminister Tonne hält nur eine schrittweise Öffnung für möglich, wie er am Mittwoch im Landtag erklärte.

Blick in einen leeren Kindergarten in der Region Hannover. Mit der Notbetreuung kommt langsam wieder Leben in die Einrichtungen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa