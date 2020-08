Hannover

Ab Freitag können alle Reiserückkehrer in Niedersachsen Corona-Tests im Internet buchen. Von diesem Zeitpunkt an schaltet die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) ihr landesweites Onlinebuchungssystem für die Tests frei. „Damit haben alle Reiserückkehrer in Niedersachsen die Möglichkeit, sich bei einem unserer zehn Testzentren in Niedersachsen anzumelden“, erklärte der KVN-Vorstandsvorsitzende Mark Barjenbruch. „Innerhalb weniger Tage ist es uns gelungen, bewährte Technik für diesen Zweck einzurichten. Im Zeitalter von Smartphones und Tablet-PCs ist dies der beste Weg, Reiserückkehrern schnell und unkompliziert Zugang zu den Tests zu geben.“

Lesen Sie auch: Corona-Test nach dem Urlaub: Das müssen Reiserückkehrer jetzt wissen

Anzeige

Das Anmeldesystem ist ab Freitag, 14 Uhr, auf der Homepage der KVN unter www.kvn.de unter dem Navigationspunkt „Patienten“ oder unter dem Link www.kvn.de/coronatest im Internet aufrufbar. Auch im Hinweistext unter der Patienten Notfallnummer 116 117 wird auf die KVN-Seite verweisen. Testwillige könnten dann auf einer Startseite eines der zehn Testzentren in Niedersachsen auswählen und hier eine Terminbuchung vornehmen. Die Termine sollen in einem Zeitrahmen von 72 Stunden vergeben werden – danach verfällt ohnehin der Anspruch für Rückkehrer aus dem Ausland auf einen kostenlosen Test. Früheste Termine werden ab Sonnabend, 15. August vergeben.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Terminbuchung zwingend

Die Eingabemaske erlaube auch die Terminreservierung für mehrere Personen, also etwa eine ganze Familie, teilt die KVN mit. Das System zeige an, welche Termine innerhalb des 72-Stunden-Zeitrahmens verfügbar sind. Über eine Karte werden dem Buchenden der Anfahrtsweg zum Testzentrum beschrieben und Erläuterungen zum Testablauf an die Hand gegeben. Eine Testung in einem der Zentren setze zwingend eine Terminbuchung über das System voraus, betonte die KVN.

Mit einem Testergebnis sei innerhalb von 24 Stunden zu rechnen, erläutert Uwe Köster von der KVN. „Die Labore arbeiten relativ schnell und solange die Menge der Tests handhabbar sind, kann man das schaffen.“ Seitdem die Testung von Reisrückkehrern beschlossen worden ist, seien am vergangenen Sonnabend und Sonntag am wieder eingerichteten Testzentrum jeweils 1400 Menschen getestet worden. In den zehn Zentren seien es 600 gewesen. Insgesamt hat die KVN nach Kösters Angaben zwischen März und Juli dieses Jahres 85.000 Menschen auf das Coronavirus getestet. Die jetzt eingeführte Onlinebuchung bringe „mehr Sicherheit in die digitale Informationskette“ unterstrich Köster.

Von Michael B. Berger