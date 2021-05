Hannover

Angesichts der gewalttätigen Anti-Israel-Demonstrationen der vergangenen Tage fordert Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza, den islamistischen Antisemitismus stärker in den Blick zu nehmen. Die CDU-Politikerin kritisiert, dass die Kriminalstatistik die tatsächliche Gefährdung nicht wiedergebe und mahnt an, die statistische Erfassung der Straftaten durch die Sicherheitsbehörden zu ändern.

Kein Randphänomen

„Die Fernsehbilder in diesen Tagen zeigen es: Wenn im Zuge des Nahostkonflikts eine Demonstration auf deutschen Straßen stattfindet, dann ist Antisemitismus kein Randphänomen – sondern oft ein zentraler Bestandteil der Kundgebung“, sagte Havliza der HAZ. „Wir haben ein großes Problem, wenn wir diese Form des Antisemitismus nicht sehr genau in den Blick nehmen.“ Dieses Problem fange nun mal bei der Statistik an. Genaue Erkenntnisse seien vor allem für die Prävention wichtig. „Wie sollen wir denn sonst verhindern, dass ein islamistisch motivierter Antisemitismus in Deutschland immer größer und größer wird?“. fragt Havliza.

Die Justizministerin kritisiert die Vorgaben für Statistiken zur politisch motivierten Kriminalität von Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt. Dadurch würden Fälle, bei denen die Täter nicht ermittelt werden können, automatisch als „rechts“ verbucht, obwohl es sogar eine eigene Kategorie mit dem Titel „nicht zuzuordnen“ gebe. Wenn also bei einer Demonstration in Hannover ein Hamas-Anhänger antisemitische Parolen skandiere, die Polizei diese Person aber nicht fassen könne, werde die Straftat als „rechts“ einsortiert. Das verzerre das Bild.

Prävention wird wichtiger

„Eins ist klar: Die größte Gefahr geht weiterhin von den Rechtsextremen aus“, sagte Havliza. „In der Antisemitismusprävention müssen wir jedoch stärker als bisher auch den Blick für den islamistisch motivierten Antisemitismus schärfen.“ In Niedersachsen ist das Justizministerium für die Prävention von Antisemitismus zuständig.

Die Polizeistatistik ist schon lange politisch umstritten, aber auch innerhalb der Sicherheitsbehörden selbst. Die Vorgaben müssten von einer Innenministerkonferenz neu geregelt werden.

Von Marco Seng